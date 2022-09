Daniel Ortega le hace la guerra a la libertad de prensa y censura a CNN

No es la primera vez que el Gobierno de corte autoritario y dictatorial de Daniel Ortega arremete contra la libertad de prensa. Esta semana, los nicaragüenses se despertaron con la censura al medio internacional CNN en Español. El régimen no ha dado declaraciones referentes al porqué de la decisión de sacar del aire al medio de comunicación. Pero lo que sí es conocido es que el Gobierno atraviesa una crisis política desde 2018.

Entre los medios que Ortega ha amedrentado se encuentran Canal 3, TV Merced, Canal Católico San José, Radio Estéreo Libre. Además, les ha negado la entrada a periodistas internacionales, como es el caso de Anatoly Kurmanaev, corresponsal de The New York Times; situación similar vivió Frédéric Saliba, quien trabaja con Le Monde y The Washington Post. Según Voces del Sur, se han registrado alrededor de 600 agresiones a la libertad de prensa en Nicaragua durante 2022. “En CNN en Español creemos en el papel vital que juega la libertad de prensa en una democracia saludable”, declaró el medio ante el bloqueo.

Daniel Ortega ha sido presidente en cinco ocasiones, de las cuales cuatro se dieron de manera consecutiva. La Organización de Estados Americanos (OEA) había emitido una declaración, firmada por 25 de los 34 países miembros de la organización, rechazando la cuarta elección consecutiva de Ortega en 2021. Para la OEA, las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

Frase

“Estados Unidos está listo para aplicar medidas cruciales de control de armas”,

Expresó Joe Biden ante la ONU, debido al aumento notable de China en su arsenal nuclear.

Cifra

7,7 Fue la magnitud del terremoto que sacudió a Coalcomán, en el estado de Michoacán, México, según informó el Servicio Sismológico Nacional de ese país.

Foto

Arrasó con todo

El huracán Fiona dejó graves inundaciones en su paso por Salinas Beach, Puerto Rico. El fenómeno natural también dejó sin electricidad durante horas a la gran mayoría de los puertorriqueños. El paso de Fiona recordó el devastador huracán María, que ocurrió en 2017.

ONU

Agachando la cabeza

El rostro joven de la izquierda latinoamericana, Gabriel Boric, sorprendió con sus palabras ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Después de que su propuesta de la constituyente se cayera y generara una nueva tensión social, Boric admitió ante la ONU que no era quién para “dar lecciones sobre cada uno de los problemas que vive el mundo convulso”. Aun así, continúa trabajando para redactar una nueva Constitución a “corto plazo”. La aprobación del presidente se desplomó desde las primeras semanas en el cargo y se ubica en 38 por ciento, según una encuesta de Cadem publicada esta semana.

Estados Unidos

“Cacería de brujas”

Los escándalos que rodean la vida del expresidente Donald Trump no se detienen. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, interpuso una demanda por presunto fraude y tergiversación contra los hijos del magnate. James argumenta que varias de las empresas del exmandatario, además de sus propiedades y campos de golf, engañaron a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales al inflar el valor de sus propiedades, utilizando tasaciones sospechosas. Sin dar mucho tiempo a las palabras de la fiscal, Trump habló frente al caso y dijo que se trataba de “otra cacería de brujas por parte de una fiscal general racista que fracasó en su candidatura a gobernadora y no obtuvo casi ningún apoyo del público”.

ONU

El fiscal asesinado

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, habló ante la ONU sobre el caso del fiscal de Personas y Garantías, Édgar Escobar, asesinado en Guayaquil. “Tenemos dos opciones: sufrir por separado a un enemigo que coordinadamente actúa dentro de varios países para burlarse de nuestras leyes, o unirnos para vencerlo”, expresó el mandatario. Según el diario El Universo, este año el fiscal Escobar llevó a cabo el proceso de investigar a ocho presuntos integrantes de una organización de narcotraficantes encargada de enviar cargamentos de droga al exterior. Otro de los casos más importantes que el fiscal lideraba era el de la masacre que dejó 65 muertos en la Penitenciaría del Litoral entre el 12 y el 13 de noviembre de 2021.