Dura arremetida de Joe Biden contra Rusia en su discurso en la Asamblea General de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló en la Asamblea General de la ONU en el segundo día de la sesión. En dicha intervención, el gobernante demócrata habló de los retos que ha tenido el planeta en materia de recuperación tras la pandemia, pero también aprovechó para criticar fuertemente a Rusia y a su presidente, Vladimir Putin.

“En el último año el mundo ha asistido a grandes turbulencias, covid-19, crisis alimentarias, y una guerra brutal e innecesaria elegida por un hombre”, dijo Biden, antes de atacar fuertemente a Rusia por lo ocurrido en la guerra en Ucrania.

“Hablemos con franqueza, un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadió a su vecino, tratando de borrar un estado soberano del mapa”, declaró el mandatario.

El presidente estadounidense también se manifestó sobre los horrores vividos en Ucrania como torturas, bombardeos a zonas protegidas y ataques a la población.

“Rusia ha vulnerado los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, claramente en contra de que un país se haga con el territorio de otro por la fuerza”, denuncia Biden ante la Organización de las Naciones Unidas que declaró que trabaja junto a los países aliados para que Rusia pague por los crímenes de guerra y atrocidades vividas en la guerra en Ucrania.

El presidente Joe Biden pidió reiterar los acuerdos de no proliferación de las armas nucleares. - Foto: AFP

Manteniendo el enfoque en la guerra en Ucrania, Biden dijo que habían hecho todo lo posible por evitar el estallido de la invasión en febrero. “Justo antes de comenzar la invasión Putin dijo que Ucrania fue creada por Rusia y que nunca tuvo un estado real (...). Putin dice que tuvo que actuar porque Rusia se veía amenazada, pero nadie amenazó a Rusia y sólo Rusia buscó el conflicto. “Esta guerra es para extinguir el derecho de Ucrania de existir como estado y como pueblo”.

Así mismo, dice que si bien la guerra tiene que terminarse, no puede ser bajo cualquier condición que imponga el régimen de Putin. “Queremos que se ponga fin a esta guerra, pero en términos justos, con los que todos estemos de acuerdo, uno no puede apoderarse del territorio de otro país a la fuerza: el único país que lo obstaculiza es Rusia”.

De igual manera, el presidente Biden anunció 2.900 millones de dólares de ayuda contra la crisis alimentaria, la cual ha sido fuertemente agravada por la guerra de Ucrania y los problemas de exportación de cereales: “193 millones de personas en el mundo sufren inseguridad alimentaria aguda, un aumento de 40 millones en un año”, dijo el mandatario.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden arremetió fuertemente contra Rusia en la Asamblea General de la ONU. - Foto: Getty Images via AFP

“Mientras, Rusia está segando vidas y tratando de culpar por la crisis alimentaria a las sanciones impuestas por todo el mundo por la agresión a Ucrania”, dice el presidente. “Lo voy a decir con todas las letras, nuestras sanciones permiten a Rusia de manera explícita exportar alimentos y fertilizantes sin límite”, declara Biden mostrando que no se ha tratado de la misma forma a los ciudadanos rusos.

En cuanto a las relaciones con China, el presidente Biden guardó mucha más distancia que con sus duras declaraciones contra Rusia. “Seré franco con la competencia entre Estados Unidos y China: nos comportaremos como un líder sensato, no buscamos crear conflictos ni una Guerra Fría, no pedimos a ningún país elegir entre nosotros u otro”.

Finalmente, en su discurso de 20 minutos, el presidente Biden habló acerca de los tratados de no proliferación de armas nucleares, instando a todas las naciones a comprometerse con ellos. “Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar”, dijo el mandatario antes de atacar nuevamente a Putin.

“Rusia ha acabado con los ideales de no proliferación y están haciendo amenazas irresponsables de utilizar armas nucleares”, dijo Biden. Sobre el mismo tema, dijo que no iban a permitir que Irán se hiciese con un arma nuclear, y que harán lo que sea necesario para que estoy no se haga realidad.