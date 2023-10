De no creer: conductor de un bus de transporte público atropella a mujer de 84 años y se fuga del lugar

De acuerdo con los funcionarios, los hechos ocurrieron específicamente en la avenida Guillermo Marconi al 3300. Asimismo, las cámaras de seguridad de la zona, captaron el accidente, cuyo estudio se encuentra en manos de las autoridades . No obstante, en el material audiovisual se constata la responsabilidad del conductor.

¿Qué más se sabe del hecho?

No obstante, según el medio citado, el conductor del bus fue identificado horas después del suceso, del cual solo se conoce que tiene 45 años y responde a las siglas M.A. Las autoridades confirmaron su detención.

| Foto: Europa Press via Getty Images

El conductor de 45 años, se encuentra detenido esperando el desarrollo de las investigaciones. | Foto: Europa Press via Getty Images

¿La mujer sobrevivió?

La adulta mayor, identificada como Blanca Melián, continúa internada en la clínica San Francisco bajo pronóstico reservado , citó el medio argentino. Por su parte, el reciclador no presentó heridas de gravedad, sin embargo no se conoce su identidad.

Por otro lado, el hijo del víctima dijo que el conductor “es un inconsciente total, una persona que no puede manejar”, agregando que el hombre “tenía espacio para pasar, podía mermar la velocidad, había un cartonero, que es una persona que dignamente estaba trabajando, y no le importó nada, se llevó todo por delante y no paró”.