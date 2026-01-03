Delcy Rodríguez, quien reemplazaría a Maduro, está en Rusia, según ‘The Objective’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta madrugada la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

El régimen denunció este sábado, 3 de enero, una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declaró un estado de excepción tras fuertes explosiones registradas en la capital Caracas en la madrugada.

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, dice un comunicado del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quién llamó a movilizaciones.

Luego de meses de amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para presionar a que el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, abandonara el poder, en la madrugada de este 3 de enero empezaron los bombardeos a Caracas. Foto: AFP

En las últimas horas, se dio a conocer que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y mano derecha de Maduro, no está en Caracas y que emitió un mensaje de solidaridad desde Moscú, Rusia.

La vicepresidenta de Venezuela dijo en la madrugada de este sábado desconocer el paradero del dictador Nicolás Maduro y de su esposa y exigió una “fe de vida” de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

“Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”, indicó Rodríguez en el audio.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Foto: AFP

La vicepresidenta es la primera en la línea de sucesión de la dictadura venezolana.

Rodríguez reiteró que los “planes de defensa integral de la nación” quedan activos, después de que el régimen de Maduro denunciara una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declarara un estado de excepción.

Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, gritó el sábado la consigna “venceremos” tras los bombardeos de Estados Unidos.

“No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo”, dijo Cabello en un mensaje en la televisión estatal. “Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!”.

Régimen de Nicolás Maduro reacciona a los ataques en Venezuela. Foto: Getty Images / AP

El régimen venezolano pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a raíz de un ataque militar de Estados Unidos.

“Ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EE.UU. en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional”, dijo en Telegram el canciller venezolano, Yván Gil.