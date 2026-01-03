Mundo

“Maduro no es el presidente de Venezuela”: Marco Rubio revivió su pronunciamiento tras la caída del dictador

Aseguró que el dictador es el líder del Cartel de los Soles.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 11:34 a. m.
Marco Rubio habló de la captura de Nicolás Maduro.
Marco Rubio habló de la captura de Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, el mundo amaneció con la caída del régimen de Nicolás Maduro, luego de una intervención militar por parte de Estados Unidos que resultó en la captura del dictador y de su esposa, Cilia Flóres.

La noticia se conoció luego de que el presidente Donald Trump, de EE.UU., anunciara los hechos. Además de ello, desde pasada la media noche, las redes sociales se inundaron de videos en los que se mostraban explosiones y otra serie de ataques armados a las bases militares.

Luego de meses de amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para presionar a que el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, abandonara el poder, en la madrugada de este 3 de enero empezaron los bombardeos a Caracas
En la madrugada de este 3 de enero empezaron los bombardeos a Caracas. Foto: AFP

En medio de esta situación, el secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció al respecto, reviviendo un trino que había puesto en el mes de junio y que hoy volvió a tener relevancia, en el que aseguraba que el dictador no es el presidente de Venezuela, sino líder de una organización criminal.

Atención: Venezuela confirma ataque militar y asegura que es de Estados Unidos. “En este momento bombardean Caracas”: dice Gustavo Petro

“Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el gobierno legítimo. Maduro es el líder del Cártel de Los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país. Y está acusado de introducir drogas en Estados Unidos“, se lee en su cuenta de X.

Mundo

Rusia se pronuncia tras caída de Maduro en operación militar en Caracas y envía un mensaje al mundo

Noticias Estados Unidos

Gobierno de Donald Trump dice lo que pasará con Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela: “El tirano se ha ido”

Mundo

Diosdado Cabello aparece con chaleco antibalas tras captura de Maduro: “Ataque terrorista contra nuestro pueblo”

Mundo

Políticos y jefes de Estado de todo el mundo reaccionan a la captura de Nicolás Maduro tras operación militar en Caracas

Mundo

“Exigimos prueba de vida inmediata”: vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirma la captura de Maduro por parte de EE.UU.

Mundo

“Nos han atacado, pero no nos doblegarán”: general Padrino reaparece para denunciar “agresión criminal” de EE. UU. y decreta máxima alerta militar en Venezuela

Mundo

Los restos de Hugo Chávez habrían sido atacados en un barrio popular muy simbólico para el chavismo

Política

Álvaro Uribe defiende intervención militar de Trump para capturar a Maduro: “Estados Unidos actuó en legítima defensa”

Política

Políticos y dirigentes colombianos reaccionan a la captura de Nicolás Maduro: “Millones de venezolanos celebran”

Confidenciales

María Fernanda Cabal recordó que hoy, hace 36 años, Estados Unidos también capturó a un presidente de Panamá y lo llevó ante la justicia

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión con funcionarios ucranianos
El secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció al respecto. Foto: AP

Además del pronunciamiento del funcionario, también se conocieron otros pronunciamientos, como el del representante Carlos A. Giménez, quien le agradeció a Marco Rubio por su convicción, claridad y determinación.

“El presidente Trump ha cambiado el curso de la historia y, por ello, nuestro país y el mundo están más seguros, y el pueblo venezolano está mucho más cerca de la libertad“, indicó.

Gobierno de Donald Trump dice lo que pasará con Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela: “El tirano se ha ido”
Régimen de Nicolás Maduro reacciona a los ataques en Venezuela
Régimen de Nicolás Maduro también reacciona a los ataques en Venezuela Foto: Getty Images / AP

“Es un gran día en Florida, donde reside la mayoría de los exiliados venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Esta es la comunidad que represento y estamos abrumados por la emoción y la esperanza. Estamos eternamente agradecidos al presidente Trump y a nuestros valientes militares por esta estelar operación militar. Gracias”, agregó el congresista.

Más de Mundo

Nicolás Maduro y Marco Rubio

“Maduro no es el presidente de Venezuela”: Marco Rubio revivió su pronunciamiento tras la caída del dictador

Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump

Rusia se pronuncia tras caída de Maduro en operación militar en Caracas y envía un mensaje al mundo

Donald Trump y Nicolás Maduro

Gobierno de Donald Trump dice lo que pasará con Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela: “El tirano se ha ido”

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello aparece con chaleco antibalas tras captura de Maduro: “Ataque terrorista contra nuestro pueblo”

Nicolás Maduro, pronuncia un discurso mientras sostiene la "Espada del Perú" del héroe independentista venezolano Simón Bolívar

Políticos y jefes de Estado de todo el mundo reaccionan a la captura de Nicolás Maduro tras operación militar en Caracas

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la llegada de los buques estadounidenses como una “agresión psicológica”.

“Exigimos prueba de vida inmediata”: vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirma la captura de Maduro por parte de EE.UU.

Vladimir Padrino y Donald Trump

“Nos han atacado, pero no nos doblegarán”: general Padrino reaparece para denunciar “agresión criminal” de EE. UU. y decreta máxima alerta militar en Venezuela

Espada de Bolívar Chávez

Los restos de Hugo Chávez habrían sido atacados en un barrio popular muy simbólico para el chavismo

Donald Trump y Nicolás Maduro

Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos. ¿Qué viene ahora?

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendieron el bombardeo en el que murieron siete menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc.

Presidente Gustavo Petro anuncia medidas en Colombia, tras ataques a Caracas: “Que Bolívar proteja al pueblo venezolano”

Noticias Destacadas