Gobierno de Donald Trump dice lo que pasará con Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela: “El tirano se ha ido”

El Subsecretario de Estado habló por primera vez desde la incursión militar en Venezuela y confirmó lo que pasará con el dictador.

Redacción Mundo
3 de enero de 2026, 11:04 a. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro.
Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: AFP

Tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro, el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, se pronunció por primera vez por medio de su cuenta de X.

En un corto mensaje y citando la publicación de Trump, el funcionario aseguró que las cosas en Venezuela cambiarán por completo tras la incursión de las Fuerzas Militares norteamericanas.

Un nuevo amanecer para Venezuela”, señaló.

En la publicación, además, Landau dijo lo que ahora pasará con el dictador tras su detención.

El tirano se ha ido. Ahora, por fin, enfrentará la justicia por sus crímenes”, señaló.

Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos

Por este mensaje, medios estadounidenses han señalado que todo parece indicar que Maduro será llevado a Nueva York y allí juzgado por los delitos de narcotráfico que hay en su contra.

Sin embargo, hasta el momento esto no ha sido confirmado por el Gobierno de Estados Unidos, pero se espera que en las próximas horas se conozca cuál es el paradero del dictador.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro Foto: FB/NicolasMaduro

De hecho, en el anuncio Trump precisó que hacia las 11:00 de la mañana (hora de Estados Unidos) realizará una rueda de prensa en la que se espera que dé más detalles de cómo fue el operativo y lo que pasará con Maduro.

Por el momento, hay total hermetismo por lo que pueda pasar en el país latinoamericano y con los demás integrantes del régimen que durante muchos años ha estado en el poder.

🔴En vivo | Donald Trump confirma que EE. UU. atacó objetivos en Venezuela y capturó a Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó durante una transmisión en vivo que los norteamericanos detuvieron a Maduro junto a su esposa Cilia Flórez.

Por ello, hizo un llamado exigiendo una prueba de vida inmediata, se espera que en las próximas horas se conozcan las fotos del dictador en poder de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos.

El mundo enteró estará al pendiente a la rueda de prensa que haga Donald Trump en la mañana de este sábado.

