Denuncian a grupo de congresistas peruanos que seguían de viaje en China después de asistir a una feria tecnológica en Shanghái

Un escándalo en Perú ha desatado un viaje de varios congresistas a China para participar de la feria tecnológica MWC en Shanghái, que tuvo lugar del 28 de junio al 2 de julio de este mes.

Pese a haber dejado sus funciones durante estos días, una investigación llevada a cabo en el programa ‘Al Estilo de Juliana’ reveló que los miembros del congreso aún continuaban en ese país, con todos los gastos pagos por la empresa de comunicaciones de México DPL Group.

La comitiva estuvo liderada por la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Karol Paredes, quien se pronunció al respecto en respuesta a las preguntas de un famoso canal de noticias peruano sobre los viáticos y los detalles del viaje a China.

La presidenta de la comisión de Ética Karol Paredes responde a los cuestionamientos por viajar a una feria tecnológica en Shangai por invitación de una empresa privada. Siga la entrevista en @canalN_ pic.twitter.com/Vun46M6bls — Canal N (@canalN_) July 6, 2023

“Nosotros no recibimos ningún tipo de viáticos. ¿A cuánto ascendió el gasto del hotel? Eso no te puedo responder porque no tengo conocimiento, sinceramente. ¿No sabe cuánto costó el hospedaje? Así es. No. ¿En qué hotel estaba hospedada? Realmente es un tema que a mí no me interesa [...] Si quieren saber, investíguenlo”, comentó a Canal N.

Tanto la congresista Paredes como sus compañeros de bancada, Jorge Flores Ancachi, Ilich López y Silvia Monteza, han sido criticados por la finalidad del viaje, mientras que algunas fuentes le confirmaron al programa periodístico que tenían previsto regresar el 5 de julio a Lima.

“Es responsabilidad de ellos, pero creo que hay que tener cuidado con los viajes. Hay que saber qué se puede aceptar y qué no. Me imagino que cuando regresen hablarán de ello. Ellos son responsables, y sabrán por qué han aceptado”, dijo la expresidenta del congreso María del Carmen Alva según cuenta el diario La República.

Preguntada por la finalidad del viaje, la congresista Paredes aseguró que es “conocer propuestas legislativas que tienen otros países que se podrían contextualizar con nuestra realidad”, con relación a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial que está en furor en algunos países del mundo.

Visitantes del Congreso Mundial Móvil (MWC) Shanghái 2023 en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC) el 28 de junio de 2023 en Shanghái, China. - Foto: VCG via Getty Images

“Nosotros no estamos generando ningún problema al reglamento de Ética, porque en ningún momento estamos perdiendo la objetividad o la imparcialidad. Nosotros estamos siendo bastante transparentes desde que hemos comunicado sobre nuestro viaje”, dijo la congresista al Canal N.

De acuerdo con información a la que accedió el diario El Comercio, Paredes, Monteza, López, Medina y Portalatino salieron del Perú el sábado 24 de junio, vía Holanda, y permanecieron unos 12 días fuera del país. Fuentes de este Diario comentaron que los legisladores empezaron a volver desde ayer, y que hoy todos ya estarán en Lima.

Una empresa con sede en México asumió los gastos de los legisladores que fueron al país asiático. Penalistas señalan que podrían ser investigados por presunto delito de cohecho. El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, dijo que está solicitando información a la Mesa Directiva para conocer los motivos del viaje.

El congreso al que asistieron los parlamentarios tuvo lugar en China. - Foto: Future Publishing via Getty Imag

“No ha sido solo la visita de los políticos peruanos al país de China. Ha habido participación de políticos de diferentes partes del mundo como Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Honduras y otros. Y no solo políticos, sino también funcionarios, directivos, ministros de diferentes países que tienen que ver con ciencia, con transportes y comunicaciones”, dijo la congresista a RPP.

El penalista Andy Carrión informó que el hecho de que un funcionario reciba una dádiva o bien para el ejercicio propio de su función, o para trasgredir su función se enmarca en el delito de cohecho pasivo.

“Lo que hemos hecho es visitar experiencias, conocer experiencias. Hemos visitado un puerto inteligente, donde se habla de la inteligencia artificial, la energía renovable. Se han visitado también experiencias a nivel de Gobierno y hemos visitado cómo ellos implementan el tema de la energía renovable y la inteligencia artificial (...). No veo el conflicto de interés”, dijo Paredes a la radio RPP.