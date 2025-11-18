El dirigente opositor venezolano Alexander Maita, coordinador del Comando ConVzla en Chile, movimiento político de María Corina Machado, fue interceptado la tarde de este martes por cuatro individuos armados cuando regresaba a su domicilio en Santiago junto a su esposa y su suegro. El ataque ocurrió en un sector residencial de la capital chilena y quedó registrado en cámaras de seguridad.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la organización Mundo ConVzla, dos de los agresores descendieron de un vehículo, exhibieron armas y se aproximaron al automóvil de Maita. El dirigente logró salir del lugar ileso y actualmente permanece bajo resguardo. Tras ponerse a salvo, presentó una denuncia ante la Policía y el Ministerio Público, que incorporaron las imágenes a la investigación para identificar tanto a los responsables como las motivaciones detrás del hecho.

#URGENTE | Atentado contra Alexander Maita, coordinador del equipo de María Corina en Chile.



Hombres armados lo atacan en Chile. Otro atentado que expone la represión transnacional de la tiranía de Maduro. pic.twitter.com/dwE99PUy3C — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) November 18, 2025

Mundo ConVzla calificó el ataque como una amenaza deliberada y aseguró que no se trata de delincuencia común. La organización exigió una “investigación inmediata, exhaustiva y sin dilaciones” por parte del gobierno de Gabriel Boric, la fiscalía y los cuerpos policiales. “La vida de un dirigente político venezolano, reconocido y respetado, ha sido puesta en riesgo en suelo chileno, en un claro ataque de persecución y asedio transnacional”, señala el texto difundido.

Maitia es uno de los hombres más cercanos a María Corina Machado en el exterior. | Foto: AFP

El comunicado situó el incidente dentro de un patrón más amplio al recordar el asesinato del teniente coronel venezolano Ronald Ojeda, caso que diversos organismos han descrito como un hecho grave de persecución con alcance internacional. Para la organización, episodios como el registrado este martes evidencian los riesgos que enfrentan opositores y activistas en el exilio.

Las autoridades chilenas mantienen la causa abierta y avanzan en la recolección de pruebas y testimonios de vecinos y posibles testigos que hayan observado los movimientos del vehículo utilizado por los agresores.

Según miembros de la oposición, se asegura que existen patrones de seguimiento, hostigamiento y ataques contra líderes opositores venezolanos fuera del país, por lo que pidieron reforzar medidas de protección institucional.

De parte de la oposición denuncian amenazas de parte del régimen de Nicolás Maduro. | Foto: Colprensa

Mundo ConVzla reiteró su respaldo a Maita y exigió garantías para su seguridad y la de su familia. “Estos actos solo reafirman que la causa venezolana es global”, afirma el comunicado, que insiste en que solo la recuperación plena de la democracia en Venezuela permitirá erradicar las amenazas que enfrentan ciudadanos dentro y fuera del país.