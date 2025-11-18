Suscribirse

Mundo

Denuncian atentado con hombres armados contra aliado de María Corina Machado en Chile. Episodio quedó grabado en video

El dirigente opositor logró salir del lugar ileso y actualmente permanece bajo resguardo.

Redacción Mundo
19 de noviembre de 2025, 2:36 a. m.
Atentado contra Alexander Maita en Santiago de Chile
Atentado contra Alexander Maita en Santiago de Chile | Foto: Captura de pantalla de X / @monitoreamos

El dirigente opositor venezolano Alexander Maita, coordinador del Comando ConVzla en Chile, movimiento político de María Corina Machado, fue interceptado la tarde de este martes por cuatro individuos armados cuando regresaba a su domicilio en Santiago junto a su esposa y su suegro. El ataque ocurrió en un sector residencial de la capital chilena y quedó registrado en cámaras de seguridad.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la organización Mundo ConVzla, dos de los agresores descendieron de un vehículo, exhibieron armas y se aproximaron al automóvil de Maita. El dirigente logró salir del lugar ileso y actualmente permanece bajo resguardo. Tras ponerse a salvo, presentó una denuncia ante la Policía y el Ministerio Público, que incorporaron las imágenes a la investigación para identificar tanto a los responsables como las motivaciones detrás del hecho.

Contexto: María Corina Machado advierte que Venezuela atraviesa “horas decisivas”: ¿A qué se refiere?

Mundo ConVzla calificó el ataque como una amenaza deliberada y aseguró que no se trata de delincuencia común. La organización exigió una “investigación inmediata, exhaustiva y sin dilaciones” por parte del gobierno de Gabriel Boric, la fiscalía y los cuerpos policiales. “La vida de un dirigente político venezolano, reconocido y respetado, ha sido puesta en riesgo en suelo chileno, en un claro ataque de persecución y asedio transnacional”, señala el texto difundido.

Pocas veces este galardón logrará enviar un mensaje tan poderoso y empujar una transición en un país como lo hará con el reconocimiento a María Corina Machado.
Maitia es uno de los hombres más cercanos a María Corina Machado en el exterior. | Foto: AFP

El comunicado situó el incidente dentro de un patrón más amplio al recordar el asesinato del teniente coronel venezolano Ronald Ojeda, caso que diversos organismos han descrito como un hecho grave de persecución con alcance internacional. Para la organización, episodios como el registrado este martes evidencian los riesgos que enfrentan opositores y activistas en el exilio.

Las autoridades chilenas mantienen la causa abierta y avanzan en la recolección de pruebas y testimonios de vecinos y posibles testigos que hayan observado los movimientos del vehículo utilizado por los agresores.

Contexto: Estados Unidos designará el Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera: “Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro”

Según miembros de la oposición, se asegura que existen patrones de seguimiento, hostigamiento y ataques contra líderes opositores venezolanos fuera del país, por lo que pidieron reforzar medidas de protección institucional.

Nicolás Maduro
De parte de la oposición denuncian amenazas de parte del régimen de Nicolás Maduro. | Foto: Colprensa

Mundo ConVzla reiteró su respaldo a Maita y exigió garantías para su seguridad y la de su familia. “Estos actos solo reafirman que la causa venezolana es global”, afirma el comunicado, que insiste en que solo la recuperación plena de la democracia en Venezuela permitirá erradicar las amenazas que enfrentan ciudadanos dentro y fuera del país.

Contexto: Le preguntan a Donald Trump sobre diálogos con Maduro y su respuesta desató revuelo en las redes sociales; este es el video

Expertos en seguridad consultados por medios locales señalaron que determinar el origen del ataque exigirá cooperación institucional entre Chile y organismos internacionales, además de un análisis detallado de toda la evidencia recopilada. Según indicaron, la coordinación entre fiscalías y equipos especializados será clave para esclarecer si hubo motivaciones políticas o participación de redes transnacionales.

