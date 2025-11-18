Suscribirse

“Ha llegado la hora”: María Corina Machado publica el ‘manifiesto de libertad’, en medio de incertidumbre por futuro del régimen de Maduro

La líder opositora habló desde la clandestinidad y desmintió rumores de su supuesta salida de Venezuela.

Redacción Mundo
18 de noviembre de 2025, 2:16 p. m.
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana
En un video publicado en las redes sociales, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, planteó el futuro de su país de cara a una posible salida de Nicolás Maduro del poder, tras las presiones del presidente Donald Trump.

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, tras el despliegue militar sin precedentes del país norteamericano en costas del Caribe, Machado publicó lo que sería el ‘Manifiesto de la Libertad’ y le envió un contundente mensaje a los venezolanos.

“Nuestras voces han sido silenciadas”, dijo Machado en un video que supera los 10 minutos de duración en el que, en forma de declaración, la líder opositora llamó a los venezolanos a “reclamar su libertad”.

“Ningún gobernante puede dictar lo que es nuestro por derecho: la libertad”, dijo Machado y agregó: “En una república libre el único soberano es el pueblo (...) la libertad debe defenderse cada día, no hay lugar para el miedo, por todo ello, volveremos a levantar una sociedad libre donde el gobierno va a servir a sus ciudadanos”.

María Corina Machado
La líder opositora llamó a cada familia venezolana para que “vuelva a estar unida” en su propia tierra, y aseveró que “están en el umbral de una nueva era”.

“Este largo y violento abuso de poder de este régimen está llegando a su fin, una nueva Venezuela emerge de las cenizas, renovada en espíritu y unida en un propósito”, aseveró.

Machado aseguró que sin Maduro, en Venezuela se garantizará el “derecho a la propiedad” y a “recuperar lo que nos fue robado”, asegurando que este es un “derecho fundamental” que ha sido negado por el régimen de Maduro, de esta forma, Machado aseguró que en una “nueva Venezuela, se crearán las condiciones para que florezca una economía libre".

Esto fue lo que dijo Machado.
“Venezuela será líder en el hemisferio occidental, convertida en el principal centro energético, símbolo de independencia y de innovación, comienza una nueva era”, dijo la líder de la oposición prometiendo avances en agroindustria, turismo e inteligencia artificial.

“El pueblo de Venezuela merece un gobierno elegido legítimamente y la capacidad de garantizar la seguridad de cada ciudadano”, aseveró.

Finalmente, Machado prometió reformar las fuerzas armadas y policiales, para que “su misión, propósito sagrado, sea defender al pueblo de Venezuela y nuestro territorio”, dijo.

La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz acusó a Nicolás Maduro de haberle declarado la guerra a su población y apoyó el despliegue militar estadounidense en la región

Pocas veces este galardón logrará enviar un mensaje tan poderoso y empujar una transición en un país como lo hará con el reconocimiento a María Corina Machado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movilizó buques de guerra, aviones caza, miles de soldados en el Caribe, y está a la espera del mayor portaviones del mundo para operaciones contra el narcotráfico, aunque Maduro asegura que el objetivo es su derrocamiento.

