Doctora de 65 años es condenada a 30 años de prisión en Venezuela por mensaje de voz criticando al régimen de Maduro

La mujer, que padece depresión crónica, se encuentra recluida en Santa Ana, estado de Táchira.

Redacción Mundo
18 de noviembre de 2025, 12:32 p. m.
Marggie Orozco y Nicolás Maduro
Marggie Orozco y Nicolás Maduro. | Foto: GETTY Y X/ALERTAMUNDIAL

Un tribunal de Venezuela condenó a la pena máxima a una médica que criticó al régimen de Nicolás Maduro en un audio de WhatsApp, según informaron este lunes a la AFP dos organizaciones defensoras de derechos humanos.

Marggie Orozco, médico general de 65 años, fue condenada a 30 años de cárcel acusada de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”.

Orozco fue detenida en San Juan de Colón, en el fronterizo estado Táchira, en agosto del año pasado, en plena crisis postelectoral tras la cuestionada reelección de Maduro, explicó la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón.

Dirigentes comunitarios afines al chavismo la denunciaron ante las autoridades, luego de criticar en un audio en WhatsApp al gobierno y llamar a “participar en las elecciones del 28 de julio” de 2024, dijo la oenegé.

El comité de derechos humanos del partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, detalló que en el audio Orozco se quejaba de la repartición de las bombonas de gas doméstico en la comunidad.

La mujer se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana en Táchira.

Según las organizaciones, Orozco sufrió dos infartos en los últimos dos años. El más reciente en septiembre de 2024, estando ya detenida.

Nicolás Maduro
El régimen de Maduro condenó a la doctora por criticar a Maduro. | Foto: Colprensa

“Padece depresión crónica tras la dolorosa pérdida de dos de sus hijos, uno víctima de un intento de atraco y otro por un accidente”, dijo Justicia, Encuentro y Perdón.

La reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron más de 2.400 detenidos. Unos 2.000 fueron excarcelados meses más tarde.

Contexto: Mujer fue condenada a 10 años de prisión por un estado de WhatsApp: una carta a sus padres se hizo viral, “estoy rota, mamá”

Tras las protestas, Maduro pidió a sus simpatizantes denunciar a los “fascistas” a través una aplicación creada para otorgar bonos y alimentos subsidiados. El chavismo suele usar el término para referirse a opositores.

En Venezuela hay unos 882 presos por motivos políticos, según el recuento más reciente de la ONG Foro Penal.

En junio, Nicolás Maduro, insistió en el boicot a WhatsApp al acusar de “espionaje” a la popular plataforma, al tiempo que aseguró que su régimen adelanta un sistema alternativo de mensajería.

Nicolás Maduro ha acusado a Whatsapp de hacer parte de un golpe de Estado contra su gobierno
Nicolás Maduro ha acusado a Whatsapp de hacer parte de un golpe de Estado contra su gobierno | Foto: Getty Images

El 5 de agosto de 2024, tras protestas que dejaron 28 muertos, más de 200 heridos y al menos 2.400 detenidos, Maduro desinstaló WhatsApp de su celular y llamó a sus partidarios a migrar a Telegram y la aplicación china WeChat.

“Yo eliminé WhatsApp de mi vida, chao (adiós) WhatsApp, ¡vete WhatsApp!, no te quiero WhatsApp, vete, porque WhatsApp es un sistema de espionaje”, dijo el mandatario durante su programa semanal Con Maduro más.

