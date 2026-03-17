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Día de San Patricio 2026: ¿por qué se festeja cada 17 de marzo? Este es su origen

Muchas ciudades del mundo celebran este día con grandes festivales y fiestas.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 2:54 p. m.
Celebración del Día de San Patricio en Dublin, Irlanda.
Celebración del Día de San Patricio en Dublin, Irlanda. Foto: Getty Images

El Día de San Patricio, celebrado cada 17 de marzo, es una de las festividades más populares a nivel global. Aunque en la actualidad se asocia con desfiles, celebraciones masivas, cerveza y el color verde, su origen es principalmente religioso y está vinculado a la figura de San Patricio.

Esta fecha conmemora la muerte del santo, ocurrida en el siglo V.

Según la tradición, San Patricio nació en Britania y fue capturado por piratas durante su juventud, quienes lo llevaron a Irlanda como esclavo. En su libro Confessio relata que fue durante este tiempo que se acercó a la religión.

Tras varios años, logró escapar, pero tiempo después regresó a la isla como misionero con el objetivo de difundir el cristianismo. Su labor fue determinante en la conversión religiosa del territorio, lo que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la historia irlandesa.

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Celebraciones del Día de San Patricio en Dublin, Irlanda.
Celebraciones del Día de San Patricio en Dublin, Irlanda. Foto: Getty Images

En sus inicios, la celebración tenía un carácter estrictamente religioso. Durante siglos, el 17 de marzo se conmemoraba con actos litúrgicos, reuniones familiares y momentos de recogimiento.

Sin embargo, a partir del siglo XVIII, la festividad comenzó a transformarse en una expresión más amplia de la identidad cultural irlandesa.

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Un elemento clave en esta evolución fue la migración de irlandeses hacia otros países, especialmente a Estados Unidos. Allí, las comunidades emigrantes empezaron a organizar desfiles y eventos públicos para celebrar sus raíces, lo que contribuyó a expandir la festividad más allá de Irlanda.

De hecho, muchas de las tradiciones actuales, como los grandes desfiles urbanos, tienen su origen en estas comunidades en el extranjero.

Vista del río Chicago mientras se vuelve verde para las celebraciones del Día de San Patricio.
Vista del río Chicago mientras se vuelve verde para las celebraciones del Día de San Patricio. Foto: Anadolu via Getty Images

El color verde, hoy inseparable de esta celebración, también tiene un significado particular. Aunque originalmente el santo estaba asociado con el color azul, con el tiempo el verde se impuso como símbolo nacional de Irlanda, conocida como “la isla esmeralda”.

Además, el trébol se convirtió en un ícono representativo, ya que, según la tradición, San Patricio lo utilizaba para explicar el concepto de la Santísima Trinidad.

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Además, en muchos países la celebración ha adoptado características propias que la hacen única en cada lugar. Grandes ciudades como Nueva York, Chicago o Dublín organizan algunos de los desfiles más emblemáticos, mientras que en Chicago incluso se tiñe de verde el río como parte de la tradición.

Ciudades de distintos continentes organizan desfiles, eventos musicales y encuentros sociales en los que predominan la gastronomía, la música tradicional y un ambiente festivo. Aunque su origen es religioso, actualmente también funciona como un símbolo de identidad y tradición cultural irlandesa.