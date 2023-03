Doble tragedia: padre de familia mató a piedra a un conductor borracho que atropelló mortalmente a niño de 8 años

Un nuevo caso de justicia por mano propia golpea a Brasil, generando una doble tragedia luego de que un dolido padre de familia decidiera arremeter a piedra en contra de un conductor ebrio que era responsable de la muerte de su hijo, un menor de tan solo 8 años de edad.

De acuerdo con medios locales, la indignación del padre de familia y el dolor generado por la pérdida de su hijo desencadenó en una reacción inesperada, apenas pocos minutos después del atropellamiento, que también determinó la muerte del conductor, debido a la gravedad de las heridas derivadas del ataque a piedra.

El hombre fallecido ocasionó el accidente de tránsito en tanto había perdido el control del vehículo debido al elevado grado de alcoholemia que presentaba en la sangre tras la ingesta de varios tragos durante lo que habría sido una fiesta con compañeros de trabajo.

El conductor responsable de la muerte del niño manejaba bajo los efectos del alcohol, lo que le impidió maniobrar correctamente el carro. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dentro de la descripción de las autoridades, también se comprobó que al momento del atropellamiento del menor, el asesinado conductor se movilizaba con exceso de velocidad, lo que sumado a la reducción de sus sentidos, producto de la ingesta de licor, también le impidieron detenerse a tiempo para evitar la muerte del niño.

De igual modo, los medios locales precisaron que la muerte del conductor se originó en medio de un ataque del padre de familia quien no solo estaba dolido por la muerte de su hijo, sino que también se vio inspirado a actuar en tanto el conductor borracho estaba intentando emprender la huida para no hacerse responsable de la tragedia que había generado.

Precisamente, en medio del intento por evitar que el asesino al volante escapara, el padre de familia, ahora también responsable de un caso de homicidio culposo, lanzó un elemento contundente en contra del conductor, impactando de gravedad y dejándolo inconsciente.

En medio del escándalo suscitado por el accidente inicial, al lugar también acudieron cuerpos de emergencia, que, tras evidenciar al conductor sin conocimiento, lo remitieron a una clínica local donde los médicos dictaminaron su muerte producto de la gravedad del trauma craneoencefálico generado por el ‘impacto de piedra’ recibido.

En medio del operativo policial, el padre de familia responsable de la muerte el conductor terminó por ser detenido por las autoridades, pese a confesar que su intensión al aventar la piedra nunca fue cobrar la vida de una persona; no obstante, ahora, tras lo ocurrido, deberá responder ante las autoridades por el delito de homicidio.

Tras intentar huir, el conductor ebrio fue detenido por el padre del niño muerto, quien le propinó un golpe contundente en la cabeza. Al ser llevado inconsciente al hospital, e determinó que el conductor había muerto. - Foto: Getty Images

Mientras avanza la investigación, y luego de que los operadores de justicia conocieran las circunstancias en las que el hombre lanzó la mortal piedra, los jueces ordenaron otorgar el beneficio de libertad condicional al ciudadano.

Frente al particular, la magistrada encargada de la decisión que dejó en libertad temporal al padre de familia admitió que el hombre “no pudo medirse en el dolor y la emoción fuerte que sintió”. De momento, se estudia si el hecho puede ampararse bajo la figura de “defensa propia”.

Recientemente a través de las redes sociales circuló un video grabado en las calles de Cuernavaca, estado de Morelos en México, donde un taxista atropelló a una mujer y sus dos hijos, y en lugar de detenerse para brindar los oportunos auxilios, emprendió la huida, despertando gran indignación en medio de la comunidad.

Si bien algunas personas advierten que el accidente no representó alta gravedad debido a que el vehículo no se desplazaba rápido, e incluso afirman que la mujer atropellada es la responsable del accidente por no cruzar por donde es debido y no tomar las debidas precauciones pese a movilizarse con dos menores, el hecho ha generado repudio en México debido a la conducta irresponsable del hombre al volante, quien escapó.

A través de las redes sociales circula el video que da cuenta de la huida del taxista. - Foto: Getty Images/iStockphoto

A través de las redes sociales, también ha circulado otra versión en la que se explica una posible razón por la que el conductor no se detuvo pese a haber causado daño a la mujer y los dos niños, advirtiendo que, al parecer, el vehículo involucrado en el accidente está reportado como robado, por lo que se presume que quien estaba al volante no era su dueño.