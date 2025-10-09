Suscribirse

Donald Trump da detalles del acuerdo entre Israel y Hamás: confirma cuando serán liberados los secuestrados

De acuerdo con el presidente estadounidense, cuando los rehenes vuelvan a sus hogares en Israel “será un día de alegría”.

Redacción Mundo
9 de octubre de 2025, 6:31 p. m.
Donald Trump envió un mensaje al grupo armado yihadista
Donald Trump, miembros de Hamás y Benjamin Netanyahu | Foto: GETTY

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que los rehenes que aún permanecen secuestrados en Gaza, probablemente, serán liberados el lunes o martes. No se ha publicado un plan detallado de cómo debería desarrollarse el acuerdo.

“Creo que será una paz duradera, ojalá eterna. Paz en Oriente Medio”, declaró al inicio de una reunión de gabinete en la Casa Blanca el jueves.

“Logramos la liberación de todos los rehenes restantes, y deberían ser liberados el lunes o martes”, continuó. “Recuperarlos es un proceso complicado. Prefiero no decirles qué tienen que hacer para recuperarlos. Hay lugares donde uno no quiere estar, pero recuperaremos a los rehenes el martes, y será un día de alegría”.

Dijo que “intentaría hacer un viaje” para conmemorar el momento, incluida una parada en Egipto para una “firma oficial” para conmemorar el acuerdo.

x
Donald Trump viajaría a Egipto para sellar el acuerdo. | Foto: Getty Images

El alto el fuego comenzará una vez que el gobierno israelí apruebe la primera fase del plan para poner fin a la guerra en Gaza. Se espera que esta decisión se tome hoy mismo.

Una vez aprobado, comenzará el alto el fuego y las tropas israelíes se retirarán a las líneas acordadas. También comenzará a correr un plazo de 24 horas durante el cual se podrán presentar peticiones de objeción al acuerdo ante el Tribunal Supremo israelí.

Una vez finalizado este plazo de objeción, comenzará una cuenta regresiva de 72 horas para que Hamás libere a los rehenes. Según una fuente oficial israelí, se supone que los rehenes serán liberados antes de que transcurran las 72 horas.

Según el plan, todos los rehenes vivos, se cree que al menos 20, serán liberados juntos, sin ceremonia alguna. Los restos de los rehenes fallecidos también deberán ser devueltos durante ese período.

Benjamín Netanyahu y Donald Trump
Benjamín Netanyahu y Donald Trump | Foto: Getty Images

De igual manera, el presidente Donald Trump destacó la importancia de los ataques a las instalaciones nucleares de Irán y elogió cómo los países se unieron para trabajar en un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

“Creo que el ataque fue muy importante para Irán, porque digamos que eso no hubiera sucedido, probablemente, a estas alturas, tendrían un arma nuclear, numerosas armas nucleares, y por lo tanto, incluso si firmáramos un acuerdo, habría una gran nube oscura sobre él, y no sería lo mismo”, dijo Trump durante su reunión de gabinete el jueves.

“Irán es diferente, pero quiere trabajar por la paz”, continuó Trump. “Nos han informado y han reconocido que están totalmente a favor de este acuerdo. Lo consideran una gran idea, así que lo valoramos y colaboraremos con Irán”, dijo Trump.

