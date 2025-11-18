Suscribirse

MUNDO

Donald Trump destapó su deseo de bombardear a narcos en este país de Latinoamérica: “Sabemos sus direcciones”

El presidente de Estados Unidos mostró interés en bombardear a narcotraficantes en otro país que no es Venezuela.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
18 de noviembre de 2025, 11:31 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 20 de mayo de 2025 en Washington, D.C. El presidente Trump anunció sus planes para el "Domo Dorado", un sistema nacional de defensa contra misiles balísticos y de crucero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 20 de mayo de 2025 en Washington, D.C. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes, 17 de noviembre, que estaría “orgulloso” de ordenar ataques contra narcotraficantes similares a los que en las últimas semanas han costado la vida a más de 85 personas en aguas del Caribe y el Pacífico.

“Conocemos las rutas. Sabemos la dirección de cada capo de la droga. Sabemos sus direcciones. Sabemos cómo son las puertas de sus casas. Lo sabemos todo de cada uno de ellos. Están matando a nuestra gente. Es como una guerra. ¿Qué si lo haría? Estaría orgulloso de hacerlo”, aseguró Trump en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

La mayoría del tráfico procede de México, según Trump, que ha expresado su malestar con el país. “No estoy contento con México”, aseveró.

Trump se ha referido además a los disturbios durante la marcha de la oposición del sábado en México DF. “He estado viendo lo que pasaba en Ciudad de México este fin de semana. Hay problemas graves allí”, dijo.

La conclusión de que el tráfico de drogas llega a Estados Unidos a través de México la basa Trump en que los recientes ataques militares han permitido rebajar un 85 por ciento el tráfico a través del mar. “No sé de dónde viene el 15 por ciento. No sé. No sé”, dijo el mandatario estadounidense.

Contexto: Trump amenaza a Colombia: “Tiene fábricas de cocaína. Me enorgullecería destruirlas”

Trump aseguró que si fuera al Congreso para presentar estos ataques, tanto demócratas como republicanos estarían de acuerdo.

“A menos que estuvieran locos y están un poco locos los demócratas, pero hemos perdido cientos de miles de personas que han muerto, por no hablar de la destrucción de familias”, dijo.

Estados Unidos ha desplegado un importante contingente militar en aguas del Caribe oficialmente para combatir el narcotráfico.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum
Donald Trump y Claudia Sheinbaum | Foto: AP

En los 21 ataques militares contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico han muerto 83 personas en las últimas semanas, según el recuento basado en los comunicados oficiales.

Consultado sobre la situación en Venezuela y posibles diálogos con el dictador Nicolás Maduro, afirmó: “En algún momento, hablaré con él”, aunque “no ha sido bueno para Estados Unidos”.

Cuando le preguntaron si descartaba el envío de tropas estadounidenses a Venezuela, Trump respondió: “No, no lo descarto, no descarto nada”.

Donald Trump, Nicolás Maduro, ejército EE. UU.
Donald Trump, Nicolás Maduro, ejército EE. UU. | Foto: AP / Getty Images / Adobe Stock

El despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico incluye un grupo compuesto por un portaaviones, buques de guerra y varios aviones furtivos.

*Con información de AFP y Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Titular de Colombia vs. Australia: Néstor Lorenzo revolcaría el equipo y sentaría varios

2. “No estoy mal casada”: Adelina Guerrero defiende a su esposo, el ministro Armando Benedetti, y les habló a quienes “lo odian”

3. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran encuesta del Centro Nacional de Consultoría, financiada por empresarios antioqueños

4. Ella es María Antonia Mosquera, nueva Señorita Colombia 2025; conquistó el certamen y será la representante del país

5. Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 18 de noviembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpMéxico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.