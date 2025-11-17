Suscribirse

Estados Unidos

Trump amenaza a Colombia: “Tiene fábricas de cocaína. Me enorgullecería destruirlas”

En medio de tensiones en el Caribe para hacer frente al tráfico de drogas, el presidente Trump arremetió contra Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
17 de noviembre de 2025, 9:13 p. m.
El presidente Donald Trump se dirige al Foro Empresarial Estadounidense de Miami, en el Centro Kaseya, el miércoles 5 de noviembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Jacquelyn Martin)
El presidente Donald Trump. | Foto: AP

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que “Colombia tiene fábricas de cocaína, donde la producen. ¿Destruiría yo esas fábricas? Me enorgullecería hacerlo”.

Ante los periodistas desde su Despacho Oval, aseguró: “No estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero me enorgullecería”.

Sus comentarios se dan en medio de un aumento de tensiones en el continente, pues desde mediados de agosto, las fuerzas de Estados Unidos han bombardeado decenas de embarcaciones que, supuestamente, transportaban droga hacia Norteamérica. Es esas operaciones han muerto más de 83 personas.

Donald Trump Gustavo Petro
Las tensiones entre los presidentes ha aumentado desde las operaciones contra el narco en el Caribe. | Foto: AP / Presidencia
Contexto: Petro anunció drástica medida por decisión de Trump de incluirlo en la lista Clinton: publicará toda su vida financiera

El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha denunciado los operativos en el Caribe, calificando los bombardeos de asesinatos injustificados, lo que ha desatado la furia de Trump, quien lo ha señalado de narcotraficante, además de sancionarlo con la revocación de la visa americana y agregándolo a la lista Clinton, que le prohíbe operaciones comerciales y económicas en Estados Unidos.

Trump ordenó, desde mediados de agosto, el despliegue de sus fuerzas militares en el Caribe, donde actualmente hay buques de guerra, submarinos con propulsión nuclear y el portaviones más grande del mundo: USS Gerald R. Ford, el cual cuenta con al menos 4.000 marineros, además de aeronaves de combate y armamento de largo alcance.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Estados Unidos ha atacado decenas de barcos, presuntamente, narcotraficantes. | Foto: Captura de pantalla

La finalidad de las operaciones es hacer frente al narcotráfico que azota el continente y que, según el presidente de Estados Unidos, ha acabado con la vida de millones de estadounidenses. Se le suma que, semanas atrás, declaró que su país enfrenta un “conflicto armado” contra el narco.

Lo anterior para darle fuerzas al ala militar, para que lleven a cabo operaciones a largo plazo en contra de las agrupaciones, las cuales además han sido señaladas de “narcoterroristas” por el Gobierno, señalando que los miembros son criminales internacionales.

Ante la situación, Petro aseguró que el “primer responsable” de la crisis en Venezuela es su homólogo Trump, a quien además le atribuyó estar “malinformado” sobre el supuesto envío de drogas desde Colombia hacia el norte por medio del vecino país.

Gustavo Petro ha dicho que es “víctima de las injurias” de Álvaro Leyva.
Gustavo Petro ha dicho que es “víctima de las injurias” de Álvaro Leyva. | Foto: PRESIDENCIA
Contexto: Trump abre la puerta a negociar con Maduro en plena ofensiva militar en el Caribe: “Ellos quieren hablar”

Y agregó, en aquella oportunidad, que si la administración estadounidense tiene la intención de avanzar hacia planes de ataque en terreno colombiano, se trataría de una “invasión y es ruptura de soberanía nacional”.

Como resultado, al gobierno de Trump suspendió todos los pagos y subsidios que recibía Colombia. “Es un tipo muy malo que le ha hecho mucho daño a su país”, dijo el estadounidense a finales de octubre, en referencia a su par latinoamericano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Kylian Mbappé y PSG transan multimillonaria pelea: el club parisino respondió a la denuncia de acoso presentada por el jugador

2. Trump no descarta despliegue militar en Venezuela para resolver la crisis

3. Ancelotti le mandó contundente mensaje a Neymar y le puso condiciones para llevarlo al Mundial de Norteamérica 2026

4. Trump amenaza a Colombia: “Tiene fábricas de cocaína. Me enorgullecería destruirlas”

5. Petro confirma la muerte de al menos una docena de menores de edad durante bombardeos en 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TrumpColombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.