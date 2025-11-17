Petro anunció drástica medida por decisión de Trump de incluirlo en la lista Clinton: publicará toda su vida financiera

El presidente Gustavo Petro sorprendió este lunes, 17 de noviembre, al anunciar una medida que toma por cuenta de la decisión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de incluirlo en la lista Clinton.

A través de su cuenta de X y al hablar de la compra de los aviones Gripen, el jefe de Estado confirmó que publicará toda su vida financiera para que no haya ninguna especulación en su contra.

“Dada la grosería del presidente Trump de integrarme a mí y a mi familia en la lista Clinton sin que ninguno sea narco o tenga relaciones con narcos, he decidido que toda mi vida financiera, larga pero frugal, se publique”, dijo.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: PRESIDENCIA

El máximo mandatario aseguró que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ahora podrá publicar todas sus cuentas desde que la entidad se creó.

Petro no desaprovechó la oportunidad para referirse a uno de los senadores norteamericanos que más ha seguido de cerca esta situación y que, incluso, ha sido protagonista: Bernie Moreno.

“Se que la grosería de Trump, también sobre Clinton, parte del lobby de Bernie Moreno y que este simplemente se venga de mis debates contra sus hermanos que he decidido publicar”, manifestó.

En su mensaje, el presidente sostuvo que a lo largo de su trayectoria siempre ha separado su vida pública de la privada. “Se que es ser demócrata y honesto con el pueblo”, comentó.

Con mucha ignorancia, periodistas de la oposición afirman que los aviones Gripen, comprados por mi gobierno, tienen sobrecostos



Ni siquiera se leyeron el contrato. Se olvidaron que son aviones nuevos con ofset y mantenimiento incluído, con repuestos y transferencia tecnológica.… https://t.co/Mm7F6EJseW — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

Por lo mismo, remarcó que todas las personas que hacen parte de su privacidad no tienen nada que ocultar y, por ello, pueden responder, si así quieren, los cuestionamientos que se les hacen.

Además, le lanzó un dardo a los expresidentes Iván Duque y Andrés Pastrana al decir que nunca aparecerán fotos de él junto a “ñeñes” o pederastas.

“Mi vida ha sido tan intensa que puedo mostrar muchas fotos con personas completamente diferentes a los ñeñes, ejemplos: premios nóbeles, princesas reales o condesas, mi abrazo preferido siempre ha sido a la mujer trabajadora y humilde de mi pueblo”, escribió.

Asimismo, el jefe de Estado aprovechó para referirse, nuevamente, a la polémica con Verónica Alcocer y la vida de lujos que estaría llevando en Suecia.

Petro indicó que su expareja tiene nacionalidad europea y por eso puede “reunirse allá con quien se le de la gana”. Incluso, apuntó que está recibiendo una “persecución salvaje mediática”.

“Nuestro compromiso es respetarnos como padre y madre de nuestros hijos”, agregó.