Suscribirse

Política

Petro anunció drástica medida por decisión de Trump de incluirlo en la lista Clinton: publicará toda su vida financiera

El jefe de Estado habló de la forma en la que ha separado su vida pública de la privada a lo largo de su trayectoria como político.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de noviembre de 2025, 5:57 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images

El presidente Gustavo Petro sorprendió este lunes, 17 de noviembre, al anunciar una medida que toma por cuenta de la decisión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de incluirlo en la lista Clinton.

A través de su cuenta de X y al hablar de la compra de los aviones Gripen, el jefe de Estado confirmó que publicará toda su vida financiera para que no haya ninguna especulación en su contra.

“Dada la grosería del presidente Trump de integrarme a mí y a mi familia en la lista Clinton sin que ninguno sea narco o tenga relaciones con narcos, he decidido que toda mi vida financiera, larga pero frugal, se publique”, dijo.

El presidente Gustavo Petro argumentó, en el caso del Tren de Cercanías, que no desembolsará la plata porque tiene un proyecto pensado para el Pacífico. No entregó mayores detalles de esa obra.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: PRESIDENCIA

El máximo mandatario aseguró que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ahora podrá publicar todas sus cuentas desde que la entidad se creó.

Petro no desaprovechó la oportunidad para referirse a uno de los senadores norteamericanos que más ha seguido de cerca esta situación y que, incluso, ha sido protagonista: Bernie Moreno.

Contexto: Lista Clinton: las razones por las que ningún banco abriría una cuenta o producto financiero al presidente Gustavo Petro

“Se que la grosería de Trump, también sobre Clinton, parte del lobby de Bernie Moreno y que este simplemente se venga de mis debates contra sus hermanos que he decidido publicar”, manifestó.

En su mensaje, el presidente sostuvo que a lo largo de su trayectoria siempre ha separado su vida pública de la privada. “Se que es ser demócrata y honesto con el pueblo”, comentó.

Por lo mismo, remarcó que todas las personas que hacen parte de su privacidad no tienen nada que ocultar y, por ello, pueden responder, si así quieren, los cuestionamientos que se les hacen.

Además, le lanzó un dardo a los expresidentes Iván Duque y Andrés Pastrana al decir que nunca aparecerán fotos de él junto a “ñeñes” o pederastas.

Contexto: Gustavo Petro quiere salir de la lista Clinton y destapó detalles de su primera jugada: “Campaña mundial”

Mi vida ha sido tan intensa que puedo mostrar muchas fotos con personas completamente diferentes a los ñeñes, ejemplos: premios nóbeles, princesas reales o condesas, mi abrazo preferido siempre ha sido a la mujer trabajadora y humilde de mi pueblo”, escribió.

Asimismo, el jefe de Estado aprovechó para referirse, nuevamente, a la polémica con Verónica Alcocer y la vida de lujos que estaría llevando en Suecia.

Petro indicó que su expareja tiene nacionalidad europea y por eso puede “reunirse allá con quien se le de la gana”. Incluso, apuntó que está recibiendo una “persecución salvaje mediática”.

“Nuestro compromiso es respetarnos como padre y madre de nuestros hijos”, agregó.

Por el momento, la primera dama todavía no ha hablado públicamente acerca de este escándalo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Piensa cambiar a Medicare Advantage? 5 claves que debe conocer antes de la inscripción abierta

2. Los activos chilenos se revalorizan tras favoritismo de Kast para la segunda vuelta presidencial, según Bloomberg

3. Defensoría advierte de otros menores de edad que habrían muerto por bombardeos en el Gobierno Petro

4. Hermano de alias Chiquito Malo habría sido asesinado en Antioquia

5. FC Barcelona regresa al Camp Nou: fecha y rival confirmados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroDonald TrumpLista Clinton

Noticias Destacadas

Gustavo Petro y Donald Trump

Petro anunció drástica medida por decisión de Trump de incluirlo en la lista Clinton: publicará toda su vida financiera

Redacción Semana
Carlos Enrique Moreno Mejía y Gustavo Petro.

Cuñado del expresidente Uribe le responde duro a Petro por vincularlo con Audifarma y acusarlo de acaparar medicamentos: “Desista de la amenaza”

Redacción Semana
Precandidato presidencial Carlos Caicedo.

“El Frente Amplio no existe”: Carlos Caicedo advierte sobre “toma” de la derecha a la consulta del progresismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.