Donald Trump insiste que Giorgia Meloni le pidió “una y otra vez” una foto en el G7: asegura que ya no hay amistad entre ambos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar el sábado a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un nuevo episodio de la crisis personal abierta esta semana entre ambos mandatarios, antiguos aliados.

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Trump insistió en que la primera ministra italiana le pidió, “una y otra vez”, hacerse una foto con él en la cumbre del G7, la cual se celebró a principios de esta semana en Évian, Francia.

“Meloni me pidió, una y otra vez, que nos hiciéramos una foto juntos durante la reunión del G7 en Francia”, escribió Trump en su plataforma Truth Social este sábado 20 de junio.

“Le va mal en Italia en cuanto a popularidad, posiblemente porque rechazó a los Estados Unidos de América, un país que realmente ama y protege a Italia”, añadió el republicano en medio del enfrentamiento diplomático.

El enfrentamiento abrió una nueva brecha personal entre Trump y una de las líderes de derecha más destacadas de Europa, que había intentado posicionarse como un puente entre Washington y el continente ante el regreso de Trump al poder.

Inicialmente, Trump declaró a la cadena italiana La7 que Meloni le “rogó” una foto durante la cumbre del G7, afirmando que accedió solo porque “le daba lástima”.

Meloni negó airadamente la afirmación, calificándola de inventada, pero Trump insistió en su postura a través de una publicación en Truth Social.

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También acusó a Meloni de intentar recomponer las relaciones con Washington por motivos de política interna, después de que Italia no respaldara la acción estadounidense contra Irán.

“Ahora, tras la derrota militar de Irán a manos de Estados Unidos, quiere volver a ser amiga para ‘mejorar sus cifras’. ¡¡¡No, gracias!!!”, escribió

Trump también retomó su vieja queja sobre el elevado gasto de Estados Unidos para proteger a los “supuestos” aliados de la OTAN, señalando que Washington aporta cientos de miles de millones de dólares para defender a Italia y a otros países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras una foto de grupo de los líderes del G7 en Evian-les-Bains, Francia. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Estas declaraciones supusieron una fuerte escalada en una disputa que ya había provocado indignación en Roma.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló una visita prevista a Estados Unidos y declaró el viernes que las palabras de Trump hacia Meloni “ofenden a toda Italia”.

*Con información de AFP y Europa Press