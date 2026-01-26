Mundo

Donald Trump rompe el silencio y explica la razón detrás del moretón de su mano

El mandatario respondió tajantemente sobre los rumores sobre su estado de salud.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 5:03 p. m.
Donald Trump respondió acerca de los rumores sobre su mano.
Donald Trump respondió acerca de los rumores sobre su mano. Foto: Getty Images

Fotografías que mostraban nuevos moretones en la mano del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, generaron este jueves especulaciones sobre su salud, pero el mandatario de 79 años les restó importancia a los rumores de la prensa norteamericana y dijo que simplemente se golpeó con una mesa días atrás.

Esto a pesar de que a Trump se le han visto hematomas en su mano derecha desde su regreso al poder el año pasado, que usualmente cubre con vendajes o maquillaje. La Casa Blanca ha dicho que se deben a una combinación de apretones de mano frecuentes y a aspirinas que toma para su salud cardiovascular.

Donald Trump dio detalles sobre su estado de salud y habló de los rumores sobre su muerte

Sin embargo, fotos publicadas este jueves, tomadas en el Foro Económico Mundial en Davos, muestran moretones más intensos en un lugar similar, pero esta vez de su mano izquierda. Las imágenes, tomadas durante la ceremonia inaugural de la “Junta de Paz de Trump”, se diseminaron rápidamente por las redes sociales, generando dudas sobre la salud del mandatario.

x
Donald Trump (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) Foto: Getty Images

“Me golpeé con la mesa”, le dijo Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One cuando le preguntaron sobre el moretón. “Yo diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón”. Más temprano, la Casa Blanca dio la misma explicación para los moretones del presidente republicano.

Noticias Estados Unidos

Se congelaron las cataratas del Niágara: el frío extremo ocasionó el fenómeno

Noticias Estados Unidos

Vuelve y juega: Trump intensifica ofensiva contra las ciudades santuario y exige al Congreso eliminarlas

Noticias Estados Unidos

La causa por la que Donald Trump no iría al Super Bowl: criticó a Bad Bunny y Green Day

Noticias Estados Unidos

Golpe al DHS: demócratas impulsan ley para cortar fondos y frenar la detención de migrantes en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Protestas en Minneapolis por segunda muerte a manos de agentes del ICE: “Horribles escenas”

Noticias Estados Unidos

Sigue la tensión por tormenta invernal mortal que sacude a Estados Unidos: muertos, aeropuertos cerrados y miles de vuelos cancelados

Mundo

Delcy Rodríguez desafía a Estados Unidos: “Basta de órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”

Política

Revelan carta de César Gaviria a Gustavo Petro: pide suspender la paz total y cautela con China, previo a cita con Donald Trump

Mundo

“Lo volvería a hacer mil veces”: María Corina Machado se refirió nuevamente a las dificultades que vivió para salir de Venezuela

Mundo

“Nunca nos subordinamos”: Sheinbaum responde a advertencia de ataque en tierra por parte de Estados Unidos

Fotos tomadas más temprano en el evento de la “Junta de Paz” y otras tomadas el día anterior no mostraban morados en su mano izquierda.

Las especulaciones sobre el estado físico de Trump se han disparado debido a su edad, pues a sus 79 años es la persona de mayor edad en asumir la presidencia de Estados Unidos. Además de los moretones en sus manos, también se le ha visto con hinchazón en las piernas y en varios eventos públicos pareció haberse quedado dormido algunos instantes.

x
Donald Trump (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) Foto: Getty Images

En julio, el gobierno informó que Trump fue diagnosticado con una condición benigna conocida como insuficiencia venosa crónica, una afección común en la que válvulas venosas defectuosas hacen que la sangre se acumule, lo que provoca hinchazón, calambres y cambios en la piel. Puede ser tratada con medicamentos o procedimientos específicos.

El médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, dijo en diciembre que “en general” el sistema cardiovascular de Trump “muestra una salud excelente”, tras una resonancia magnética que se realizó en octubre sobre su estado físico.

Con información de AFP.

Más de Mundo

x

Donald Trump rompe el silencio y explica la razón detrás del moretón de su mano

Cataratas del Niágara

Se congelaron las cataratas del Niágara: el frío extremo ocasionó el fenómeno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Foro Económico Mundial (FEM) el 21 de enero de 2026 en Davos, Suiza.

Vuelve y juega: Trump intensifica ofensiva contra las ciudades santuario y exige al Congreso eliminarlas

Donald Trump y Bad Bunny

La causa por la que Donald Trump no iría al Super Bowl: criticó a Bad Bunny y Green Day

El Departamento de Seguridad Nacional enfrenta un nuevo desafío legislativo en medio del debate por la detención de migrantes y el presupuesto federal.

Golpe al DHS: demócratas impulsan ley para cortar fondos y frenar la detención de migrantes en EE. UU.

x

Protestas en Minneapolis por segunda muerte a manos de agentes del ICE: “Horribles escenas”

La tormenta invernal Fern cubre de nieve y hielo amplias zonas de Estados Unidos, provocando muertes, apagones y severas interrupciones en la vida cotidiana.

Sigue la tensión por tormenta invernal mortal que sacude a Estados Unidos: muertos, aeropuertos cerrados y miles de vuelos cancelados

Delcy Rodríguez y Donald Trump

Delcy Rodríguez desafía a Estados Unidos: “Basta de órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”

El programa Global Entry permite a viajeros preaprobados completar el control migratorio en minutos al llegar a aeropuertos de Estados Unidos.

Global Entry: así funciona el pase rápido que acelera su entrada a EE. UU.

Cambio de horario en Estados Unidos a partir de la primavera

Cambio de horario en EE. UU. 2026: cuándo inicia, qué estados aplican y cómo ajustar la hora

Noticias Destacadas