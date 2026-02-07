Donald Trump se pronuncia, por primera vez, sobre polémico video racista que mostraba a los Obama como simios

El presidente Donald Trump se negó a disculparse el viernes por un video publicado en su cuenta de redes sociales que mostraba a Barack y Michelle Obama como simios, aunque dijo que condenaba esta publicación que, según la Casa Blanca, fue responsabilidad de un miembro del personal.

El video compartido en la cuenta de Trump en Truth Social el jueves en la noche provocó críticas en todo el espectro político de Estados Unidos. Inicialmente, la Casa Blanca calificó las reacciones como “falsa indignación”, para luego culpar a un miembro del equipo de esta publicación y borrarla.

“Yo no cometí un error”, dijo Trump a bordo del Air Force One el viernes en la noche cuando se le preguntó si se disculparía por la publicación.

🚨| ÚLTIMA HORA: El presidente Trump dice que no despedirá al miembro del personal que publicó el vídeo que contiene el meme de Obama y que no se disculpará.🔥 pic.twitter.com/ufe4hrXx7V — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) February 7, 2026

Al ser consultado si condenaba las imágenes racistas del video, Trump respondió: “Por supuesto que sí”.

El meme aparecía insertado dentro de un video que Trump colgó en su plataforma, Truth Social, con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada”, declaró a la AFP un funcionario del Gobierno.

Trump dijo el viernes que “no vio” todo el video antes de publicarlo.

“Solo vi la primera parte... y no lo vi completo”, dijo Trump a periodistas, y agregó que se lo “pasó” a su equipo para publicarlo y que ellos tampoco lo vieron completo.

El video lo publicó el presidente de Estados Unidos en la noche de este jueves, 5 de febrero. Foto: Pantallazo Truth Social @realDonaldTrump

La imagen es en realidad parte de otro video, satírico, creado al parecer por un seguidor de Trump, en el que el presidente republicano aparece como un león, rey de la jungla, y numerosos políticos, entre ellos los Obama, como animales que le rinden pleitesía, o que hacen payasadas.

Adicto a las redes sociales, Trump acostumbra a repostear toda clase de videos, documentos y memes, algunos creados con inteligencia artificial, de contenido humorístico o no.

Donald Trump publica un video en Truth Social con contenido considerado ofensivo hacia los Obama

Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como “racista”.

“Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importe al público estadounidense”, pidió la portavoz de Trump en un comunicado enviado a la AFP.

En la madrugada del viernes, el video había recibido varios miles de ‘me gusta’ en la plataforma social del presidente.

Trump y Obama. Foto: Getty Images

Los Obama no se han pronunciado hasta ahora.

La exvicepresidenta Kamala Harris, que ha condenado frecuentemente la retórica racial divisiva de Trump, criticó el retroceso de la Casa Blanca en una publicación en X el viernes.

“Nadie cree en este encubrimiento por parte de la Casa Blanca, especialmente dado que originalmente defendieron esta publicación”, escribió la excandidata demócrata que perdió las elecciones presidenciales con el republicano.

“Todos tenemos muy claro quién es Donald Trump y en qué cree”, agregó.