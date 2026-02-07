Estados Unidos

Donald Trump se pronuncia, por primera vez, sobre polémico video racista que mostraba a los Obama como simios

El meme aparecía insertado dentro de un video que Trump colgó en su plataforma, Truth Social.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
7 de febrero de 2026, 8:36 p. m.
Donald Trump, Michelle y Barack Obama.
Donald Trump, Michelle y Barack Obama. Foto: Getty Images

El presidente Donald Trump se negó a disculparse el viernes por un video publicado en su cuenta de redes sociales que mostraba a Barack y Michelle Obama como simios, aunque dijo que condenaba esta publicación que, según la Casa Blanca, fue responsabilidad de un miembro del personal.

El video compartido en la cuenta de Trump en Truth Social el jueves en la noche provocó críticas en todo el espectro político de Estados Unidos. Inicialmente, la Casa Blanca calificó las reacciones como “falsa indignación”, para luego culpar a un miembro del equipo de esta publicación y borrarla.

“Yo no cometí un error”, dijo Trump a bordo del Air Force One el viernes en la noche cuando se le preguntó si se disculparía por la publicación.

Al ser consultado si condenaba las imágenes racistas del video, Trump respondió: “Por supuesto que sí”.

Mundo

Delcy Rodríguez se reunió con un expresidente español que ha liderado negociaciones entre el régimen chavista y la oposición

Mundo

España y Portugal enfrentan una nueva tormenta tras las inundaciones de esta semana

Mundo

Este es el volcán de América Latina más cercano al Sol: supera al Everest

Deportes

60 años de historia en el Super Bowl: ¿Cómo surgió el nombre de la final de la NFL?

Deportes

Dónde ver el Super Bowl LX 2026 en vivo: canales de televisión y plataformas de streaming para seguir la final de la NFL este domingo

Mundo

Cita en la Casa Blanca: ¿qué ganó Donald Trump? ¿Qué ofreció Gustavo Petro? Las claves de la reunión

Mundo

La red Epstein: esto dicen las nuevas revelaciones de los famosos que compartieron junto al infame delincuente sexual

Nación

“Que paren los bombardeos”: familiares de militares y policías secuestrados hacen llamado luego de reunión Trump-Petro y que desencadenó ofensiva de las Fuerzas Militares

Confidenciales

Gustavo Petro y la Lista Clinton: lo que le respondió la Presidencia a SEMANA

Confidenciales

Los logros del Ejército, ‘in english’

El meme aparecía insertado dentro de un video que Trump colgó en su plataforma, Truth Social, con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada”, declaró a la AFP un funcionario del Gobierno.

Trump dijo el viernes que “no vio” todo el video antes de publicarlo.

“Solo vi la primera parte... y no lo vi completo”, dijo Trump a periodistas, y agregó que se lo “pasó” a su equipo para publicarlo y que ellos tampoco lo vieron completo.

x
El video lo publicó el presidente de Estados Unidos en la noche de este jueves, 5 de febrero. Foto: Pantallazo Truth Social @realDonaldTrump

La imagen es en realidad parte de otro video, satírico, creado al parecer por un seguidor de Trump, en el que el presidente republicano aparece como un león, rey de la jungla, y numerosos políticos, entre ellos los Obama, como animales que le rinden pleitesía, o que hacen payasadas.

Adicto a las redes sociales, Trump acostumbra a repostear toda clase de videos, documentos y memes, algunos creados con inteligencia artificial, de contenido humorístico o no.

Donald Trump publica un video en Truth Social con contenido considerado ofensivo hacia los Obama

Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como “racista”.

“Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importe al público estadounidense”, pidió la portavoz de Trump en un comunicado enviado a la AFP.

En la madrugada del viernes, el video había recibido varios miles de ‘me gusta’ en la plataforma social del presidente.

Trump y Obama
Trump y Obama. Foto: Getty Images

Los Obama no se han pronunciado hasta ahora.

La exvicepresidenta Kamala Harris, que ha condenado frecuentemente la retórica racial divisiva de Trump, criticó el retroceso de la Casa Blanca en una publicación en X el viernes.

“Nadie cree en este encubrimiento por parte de la Casa Blanca, especialmente dado que originalmente defendieron esta publicación”, escribió la excandidata demócrata que perdió las elecciones presidenciales con el republicano.

“Todos tenemos muy claro quién es Donald Trump y en qué cree”, agregó.

Buscan desmentir los rumores de divorcio.
Barack y Michelle Obama. Foto: Getty Images

Más de Mundo

Donald Trump, Michelle y Barack Obama

Donald Trump se pronuncia, por primera vez, sobre polémico video racista que mostraba a los Obama como simios

Esta fotografía, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana, muestra al ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero (izq.), a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 6 de febrero de 2026.

Delcy Rodríguez se reunió con un expresidente español que ha liderado negociaciones entre el régimen chavista y la oposición

Vista de Alcácer do Sal, sur de Portugal, tras el desbordamiento del río Sado tras las fuertes lluvias.

España y Portugal enfrentan una nueva tormenta tras las inundaciones de esta semana

Chimborazo es la montaña más alta del Ecuador.

Este es el volcán de América Latina más cercano al Sol: supera al Everest

x

60 años de historia en el Super Bowl: ¿Cómo surgió el nombre de la final de la NFL?

x

Dónde ver el Super Bowl LX 2026 en vivo: canales de televisión y plataformas de streaming para seguir la final de la NFL este domingo

Aunque Petro ganó mucho, al final, Donald Trump también logró lo que quería. “Nunca me imaginé que iba a salir tan bien como salió”, le dijo el embajador Daniel García-Peña a SEMANA.

Cita en la Casa Blanca: ¿qué ganó Donald Trump? ¿Qué ofreció Gustavo Petro? Las claves de la reunión

ED 2272

La red Epstein: esto dicen las nuevas revelaciones de los famosos que compartieron junto al infame delincuente sexual

Cuba, a oscuras por los apagones y otras seis noticias internacionales de la semana

Caída de este miércoles del Dow Jones en Wall Street es la peor desde enero

Dow Jones supera por primera vez los 50.000 puntos y marca un récord histórico en Wall Street tras una semana de volatilidad

Noticias Destacadas