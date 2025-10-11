Suscribirse

Donald Trump toma radical decisión: ordenó pagar sueldo a militares pese a cierre del Gobierno

El mandatario norteamericano también buscaría continuar con la presencia militar en el Caribe.

Redacción Mundo
11 de octubre de 2025, 8:41 p. m.
Estas son las primeras imágenes publicadas por el ejercito norteamericano
El Ejército norteamericano ha ocupado un papel importante en la administración Trump | Foto: X/@USMC

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado, 11 octubre, que emitió una orden para que los militares reciban su salario la próxima semana, a pesar del cierre gubernamental, durante el cual muchos funcionarios trabajan sin sueldo.

Trump ordenó al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, “utilizar todos los fondos disponibles” para que las tropas “reciban su salario el 15 de octubre”, al tiempo que culpó nuevamente a los demócratas por la parálisis presupuestaria, que ya lleva dos semanas.

Las tareas gubernamentales no esenciales se detuvieron el 1 de octubre luego de que, sin un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso, llegara la fecha límite para extender el gasto presupuestario.

Mensaje emitido por Donald Trump
Mensaje emitido por Donald Trump | Foto: Truth/ Donald Trump

Los republicanos necesitan siete votos de la bancada demócrata en el Senado para sacar adelante su proyecto presupuestario. Solamente tres opositores han votado a favor en los siete intentos de aprobación, que hasta ahora han sido un fracaso.

“Si no se hace nada por culpa del ‘líder’ Chuck Schumer y los demócratas, nuestros valientes soldados perderán el pago que les corresponde el 15 de octubre”, declaró el presidente republicano.

“No permitiré que los demócratas tomen como rehenes a nuestras fuerzas armadas y a toda la seguridad de nuestro país con su peligroso ‘cierre gubernamental’”, añadió.

Contexto: Trump ordena crear una fuerza militar conjunta con estos países para “aplastar” a los carteles en el Caribe

“Los demócratas de la izquierda radical deberían abrir el Gobierno y después podremos trabajar juntos sobre sanidad y muchas otras cosas que quieren destruir”, argumentó.

El ‘cierre’ del Gobierno es un bloqueo presupuestario que se debe a la falta de consenso en el Congreso estadounidense para aprobar las partidas de gasto necesarias. El ‘cierre’ entra ahora en su tercera semana sin visos de resolución.

Los soldados se encontraban en Colombia prestando un servicio temporal
Los soldados norteamericanos podrían verse perjudicados con el cierre del gobierno | Foto: Getty Images

En el Congreso, los republicanos proponen una prórroga del presupuesto actual, con los mismos niveles de gasto, mientras que los demócratas exigen una extensión de los subsidios a los programas de seguro médico para hogares de bajos ingresos.

La Casa Blanca anunció el viernes el inicio de despidos masivos de empleados federales.

Según un documento judicial que busca bloquear la medida, el presidente planea echar a unos 4.000 trabajadores de varias agencias gubernamentales.

Soldados en ejercicios militares en el Caribe
Soldados en ejercicios militares en el Caribe | Foto: X/@22nd_MEU

*Con información de AFP.

