Suscribirse

Confidenciales

Edmundo González hace llamado para detener “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas” en Venezuela

El opositor a la dictadura de Nicolás Maduro publicó el mensaje a través de sus redes sociales.

Redacción Mundo
16 de septiembre de 2025, 8:52 p. m.
El líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, habla en el podio durante una reunión con ciudadanos venezolanos en el centro de convenciones Atlapa en la ciudad de Panamá el 8 de enero de 2025.
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. | Foto: AFP

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció este martes que en su país persisten graves violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro y solicitó a la comunidad internacional una respuesta inmediata frente a la represión que se vive en el vecino país.

“Venezuela vive desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Solicito a los gobiernos democráticos del mundo una acción urgente para detener estos crímenes”, afirmó González en un mensaje público difundido en sus redes sociales en medio del creciente clima de tensión política.

Contexto: Director del FBI acusa a Nicolás Maduro de dirigir una organización terrorista que trafica drogas a Estados Unidos

La declaración llega después de una serie de denuncias de organizaciones de derechos humanos, que han advertido sobre un aumento de las detenciones arbitrarias en los últimos meses y el uso de la represión como mecanismo para silenciar a la oposición. Casos documentados por ONG locales y por la Misión Internacional de la ONU para Venezuela han señalado episodios de persecución contra opositores, sindicalistas, periodistas y ciudadanos críticos del régimen.

El llamado de González se produce en un momento en que la comunidad internacional ha intensificado su presión diplomática. Estados Unidos mantiene acusaciones judiciales contra Maduro y una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, además de un despliegue militar en el Caribe, mientras que la Unión Europea y varios países latinoamericanos han condenado los abusos y exigido la liberación de presos políticos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro vinculó a Federico Gutiérrez y Alejandro Eder a una “red de políticos de extrema derecha de Miami”

2. Murió Nairkel, niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro en Medellín; alcalde Federico Gutiérrez dio la noticia

3. “Es un circo y una burla”: Jhon Frank Pinchao, arremetió contra primera sentencia de la JEP en el caso de las Farc

4. Edmundo González hace llamado para detener “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas” en Venezuela

5. Daniel Quintero tuvo una “división de trabajo criminal”, advierte la acusación de la Fiscalía en su contra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelaEdmundo González Nicolás Maduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.