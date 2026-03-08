EE. UU. elimina requisito de pasaporte para estos viajeros: conozca la lista completa de beneficiados

Cuando alguien intenta viajar dentro de Estados Unidos, la ley de ese país exige que las personas que quieran abordar vuelos domésticos presenten un documento que cumpla con los estándares de seguridad del Real ID, como el pasaporte estadounidense o una licencia de conducir válida.

Explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo: autoridades avanzan en la investigación

Las autoridades en EE. UU. confirmaron el grupo de personas que no necesitará presentar documentos para vuelos domésticos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Teniendo en cuenta esto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) aclaró que, bajo esta norma, hay un grupo de personas que no está obligado a presentar cualquiera de estos documentos para viajar durante 2026.

Se trata de los menores de 18 años, quienes podrán subirse a cualquier avión, en Estados Unidos y para vuelos domésticos, sin tener que mostrar una licencia de conducción o el pasaporte estadounidense.

Los nacidos en estos años no tendrán que mostrar ningún documento:

2009 (17 años en 2026)

2010 (16 años)

2011 (15 años)

2012 (14 años)

2013 (13 años)

2014 (12 años)

2015 (11 años)

2016 (10 años)

2017 (9 años)

2018 (8 años)

2019 (7 años)

2020 (6 años)

2021 (5 años)

2022 (4 años)

2023 (3 años)

2024 (2 años)

2025 (1 año)

2026 (meses)

Estados Unidos empezó a utilizar bases militares de Reino Unido contra Irán

El Pasaporte estadounidense y la Tarjetas de pasaporte son documentos fundamentales para viajar en Estados Unidos. Foto: Getty Images

“La TSA no requiere que los menores de 18 años presenten identificación al viajar dentro de Estados Unidos. No obstante, los menores no acompañados que sean elegibles para TSA PreCheck deben presentar una identificación válida para acceder a un control acelerado”, señalaron las autoridades norteamericanas.

De igual forma, también se ha revelado la lista de documentos que son válidos para las personas que no se encuentran dentro del grupo anterior.

Hay que señalar que los documentos válidos, que pueden tener hasta dos años de vencimiento, son:

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado.

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE. UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS.

Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.

Tarjeta de residente permanente.

Tarjeta de cruce fronterizo.

Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal.

Tarjeta PIV HSPD-12.

Deportada colombiana y sus dos hijas que estuvieron detenidas dos meses en EE. UU.: “¿Ahora qué voy a hacer?”

Viajero con documentos en la mano Foto: Getty Images

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación del trabajador del transporte.

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766).

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC).

Pese a que los ciudadanos estadounidenses se pueden identificar con cualquiera de los documentos anteriores, en caso de no contar con ninguno de ellos, deberán pagar una multa de 45 dólares, debido a que tendrá que someterse a un proceso de identidad alternativo, conocido como TSA ConfrimID.