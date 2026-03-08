EE. UU. elimina requisito de pasaporte para estos viajeros: conozca la lista completa de beneficiados

Cuando alguien intenta viajar dentro de Estados Unidos, la ley de ese país exige que las personas que quieran abordar vuelos domésticos presenten un documento que cumpla con los estándares de seguridad del Real ID, como el pasaporte estadounidense o una licencia de conducir válida.
Teniendo en cuenta esto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) aclaró que, bajo esta norma, hay un grupo de personas que no está obligado a presentar cualquiera de estos documentos para viajar durante 2026.
Se trata de los menores de 18 años, quienes podrán subirse a cualquier avión, en Estados Unidos y para vuelos domésticos, sin tener que mostrar una licencia de conducción o el pasaporte estadounidense.
Los nacidos en estos años no tendrán que mostrar ningún documento:
- 2009 (17 años en 2026)
- 2010 (16 años)
- 2011 (15 años)
- 2012 (14 años)
- 2013 (13 años)
- 2014 (12 años)
- 2015 (11 años)
- 2016 (10 años)
- 2017 (9 años)
- 2018 (8 años)
- 2019 (7 años)
- 2020 (6 años)
- 2021 (5 años)
- 2022 (4 años)
- 2023 (3 años)
- 2024 (2 años)
- 2025 (1 año)
- 2026 (meses)
“La TSA no requiere que los menores de 18 años presenten identificación al viajar dentro de Estados Unidos. No obstante, los menores no acompañados que sean elegibles para TSA PreCheck deben presentar una identificación válida para acceder a un control acelerado”, señalaron las autoridades norteamericanas.
De igual forma, también se ha revelado la lista de documentos que son válidos para las personas que no se encuentran dentro del grupo anterior.
Hay que señalar que los documentos válidos, que pueden tener hasta dos años de vencimiento, son:
- Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado.
- Pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de pasaporte de EE. UU.
- Tarjeta de viajero de confianza del DHS.
- Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.
- Tarjeta de residente permanente.
- Tarjeta de cruce fronterizo.
- Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal.
- Tarjeta PIV HSPD-12.
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá.
- Credencial de identificación del trabajador del transporte.
- Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766).
- Credencial de marino mercante de EE.UU.
- Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC).
Pese a que los ciudadanos estadounidenses se pueden identificar con cualquiera de los documentos anteriores, en caso de no contar con ninguno de ellos, deberán pagar una multa de 45 dólares, debido a que tendrá que someterse a un proceso de identidad alternativo, conocido como TSA ConfrimID.