Efecto Trump: las bolsas asiáticas se desploman en su apertura el lunes y Wall Street también tiembla

Trump afirmó el domingo que las violentas caídas de los mercados estadounidenses y mundiales mostraban que la “medicina” de su oleada de aranceles estaba funcionando. “A veces tienes que tomar la medicina para arreglar algo”, les dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One mientras regresaba a Washington de un fin de semana de golf en Florida. Los socios comerciales están “viniendo a la mesa” y “quieren hablar”, añadió.

El anuncio provocó el desplome de los mercados de todo el mundo. El mandatario republicano negó el domingo que planeara una liquidación intencionada de las acciones e insistió en que no podía prever las reacciones del mercado. Advirtió que no llegaría a un acuerdo con otros países a menos que se resolvieran los déficits comerciales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en NBC que “más de 50 países se han puesto en contacto con el gobierno para reducir los aranceles y poner fin a la manipulación de sus divisas”. “Vamos a ver si lo que tienen que proponer es creíble”, matizó Bessent, “porque después de 20, 30, 40 o 50 años de mal comportamiento, no se puede empezar de cero” .