¿El amor puede con todo? La radical decisión de una agente por un preso acusado de asesinato

En Argentina los nombres de Andrea Ferreyra y Javier Duarte tomaron ‘protagonismo’, luego de que las circunstancias en las que se dio su relación salieran a la esfera pública. La mujer se desempeñaba como agente en un servicio penitenciario y él está pagando una condena perpetua, acusado de asesinato.

La hoy pareja se conoció a través de Facebook y con el paso del tiempo Ferreyra conoció cuál era la situación judicial de Duarte; sin embargo, ello no fue impedimento para continuar una relación que se ‘fortaleció’ en la virtualidad. De acuerdo con medios locales, recientemente ese sujeto fue trasladado al penal de Roque Sáenz Peña en la provincia de Chaco.

Todo Noticias informó que el individuo recientemente fue sentenciado a la pena máxima por “robo y homicidio calificado” y no podría acceder al beneficio de libertad condicional sino hasta 2043. Alerta Urbana difundió el romance e indicó que el traslado de centro derivó como parte del escándalo que envolvió a la cabo del servicio penitenciario provincial.

Javier Duarte está acusado de homicidio (imagen de referencia). - Foto: Getty Images

¿Qué sigue ahora?

En medio de la polémica, en las últimas horas se conoció que Andrea Ferreyra había decidido renunciar a su trabajo y dejarlo todo por “amor”.

Según Portal Móvil, la mujer también denunció haber sido víctima de abuso por parte de un compañero de trabajo y fue el 27 de febrero cuando decidió dar un paso al costado en sus funciones; ahora está esperando encontrar un nuevo empleo.

“No aguanté más muchas situaciones, ya no quiero regresar. Estoy en búsqueda de trabajo, soy auxiliar de farmacia y hago uñas esculpidas o puedo aprender otro oficio para vivir, pero honestamente y esperando los cinco u ocho años que le restan de condena a mi novio, futuro esposo y poder vivir nuestro amor en paz”, señaló Ferreyra al portal mencionado.

El sujeto fue trasladado de penal (imagen de referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, sus palabras contrastan con la condena a prisión perpetua que se le habría impuesto a Duarte por los delitos arriba referidos. En redes sociales, la pareja sigue haciendo ‘alarde’ de su relación, a pesar de los cuestionamientos.

Se enamoró de un preso y casi la mata

También en Argentina una mujer, quien adoptó el nombre de ‘Analía’ para proteger su identidad, contó que estuvo a punto de morir a manos de un recluso que era su pareja. La relación se gestó, luego de que se conocieran en redes sociales y, según contó la víctima a Crónica, cinco meses más tarde ella hizo la primera visita a la cárcel.

El sujeto está recluido en un penal de Junín donde paga una sentencia de ocho años por presunta violencia de género. Según Analía, ese individuo fue encontrado culpable de “haber intentado matar a su excuñado”, por lo que empezó a temer por su vida ante el riesgo de que este aprovechara alguna salida esporádica “por buena conducta” para agredirla.

La mujer interpuso una demanda y aseguró temer por su vida (imagen de referencia). - Foto: Getty Images

En conversación con ese medio, Analía aseguró que durante una visita con quien llevaba casi dos años de relación, su vida estuvo en peligro cuando este la tomó con fuerza del cuello en uno de los baños del penal. “Yo pido que no lo suelten, que cumpla su condena, si ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer”, fue la petición que hizo y que se conoció en octubre de 2022.

Previamente contó a Crónica, que aquel hecho de violencia comenzó cuando ella le pidió que le mostrara fotos de su hijo y cuando el acusado abrió su cuenta de Facebook supuestamente había una fotografía con otra persona. Ella aseguró que tomó el celular y empezó a correr hacia el baño.

“Él me siguió y me dice: ‘Dame el teléfono’. Yo estaba de espaldas, entonces me agarra de los pelos de atrás y me aprieta muy fuerte el cuello. Tranquilamente me podría haber matado”, aseveró. Según el medio mencionado, el hecho derivó en el fin de la relación y en una denuncia.