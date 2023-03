El caso de Beatriz, la mujer que inspira la lucha por la legalización del aborto en El Salvador y seis noticias más

A El Salvador no le importó que el embarazo de Beatriz hubiera sido declarado como inviable por los médicos, pues le prohibieron abortar y su hija falleció en el parto. Diez años después, los pasados miércoles y jueves se debatía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la mujer que ha inspirado la lucha por la legalización del aborto en este país. Beatriz sufría de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que ataca al sistema inmunológico y daña los tejidos sanos y, por eso, sus embarazos eran complicados.

Su primer bebé sobrevivió después de 38 horas en cuidados intensivos, pero para su segundo embarazo la cosa cambió. A Beatriz los médicos le advirtieron que no solo ella podía morir durante el parto, sino que el feto venía con una malformación congénita que impediría que su cerebro creciera. Ante esto, la mujer pidió a la corte que le aprobaran el aborto, pero en El Salvador la política en contra de este es muy fuerte y decidió negárselo porque “en su caso no había negligencia médica”.

Por ello, tras una cesárea obligatoria cinco días después, el bebé de Beatriz murió al nacer. Este caso inspira a las mujeres salvadoreñas que pelean por la legalización del aborto, y la Corte IDH evalúa si la decisión de El Salvador se debería considerar como la violación a un derecho fundamental. Al cierre de esta edición no se había decidido nada.

Frase

“El pueblo palestino no existe, es un invento en contra del sionismo”

Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel - Foto: reuters

dijo Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel y líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso. La declaración llega en medio del recrudecimiento del conflicto con Palestina, el estallido social y el rechazo del mundo por el actuar israelí.

Cifra

4,9

Desde el 2016 la hambruna en Haití se ha triplicado según datos de la OMS - Foto: afp

millones de personas en Haití están al borde de la hambruna. Esta cifra corresponde a casi la mitad de la población de ese país, que desde 2016 ha enfrentado un aumento en la inseguridad alimentaria. A esto se le suma la creciente inflación y la inseguridad.

Foto

Sequía dantesca

La inflación y la sequía están llevando a Argentina a una crisis alimentaria - Foto: ap

Este verano ha sido catastrófico para Argentina. El país enfrenta olas de calor insoportables y una sequía que ha acabado con los cultivos y perjudicado el acceso al agua. Algunos agricultores afirmaron que nunca vivieron una situación así. “Es algo dantesco”, señaló uno de ellos.

Salud

Lacra ancestral

La OMS dice que la Tuberculosis es una "lacra ancestral" de la cual la humanidad no se ha podido deshacer. - Foto: getty images

El jueves 23 se celebró el Día Mundial de la Tuberculosis, una infección respiratoria que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es una lacra ancestral” de la cual la humanidad no ha podido deshacerse. En efecto, la enfermedad sigue matando a cerca de 1,6 millones de personas al año, según la entidad, a pesar de ser prevenible, tratable y curable.

Ante esto, la OMS creó una emblemática iniciativa que pretendía disminuir casi totalmente el número de contagios, pero lastimosamente, debido a la pandemia, la inestabilidad política y económica global y las crisis sanitarias, la organización anunció el mismo jueves que extenderían el plazo para seguir luchando contra la infección.

África

A la Cárcel

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo: “La ley antihomosexualidad aprobada por el Parlamento de Uganda socavaría los derechos humanos fundamentales”. - Foto: reuters

Cuando parece que el mundo avanza hacia la inclusión, llegan casos como el de Uganda para demostrar que esto no es así. El martes pasado, el Parlamento de este país africano aprobó una ley que permite enviar a la cárcel a todo aquel que se identifique como parte de la comunidad LGBTI. O sea, las personas enfrentarán penas de hasta diez años solo con decir que se es gay, lesbiana, bisexual o queer. Ante esto hubo varias reacciones.

Por ejemplo, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo: “La ley antihomosexualidad aprobada por el Parlamento de Uganda socavaría los derechos humanos fundamentales de todos los ugandeses y podría revertir los avances en la lucha contra el VIH/sida”.

TikTok

¿Vender?

EE.UU. propone que Bytedance, compañía dueña de TikTok, venda la aplicación. - Foto: reuters

La red social china TikTok sigue en medio de una crisis política debido a su procedencia. Por varias semanas se ha hablado de los vetos que le han impuesto en Occidente, pues se especula que vende la información de sus usuarios al Gobierno chino. Esta semana, Reino Unido y Holanda se unieron a los países que prohibieron su uso de alguna manera.

Gran Bretaña les prohibió a los miembros de las cámaras de los Comunes y de los Lores usarla en los celulares que tengan la red oficial conectada. Pero la preocupación es que Estados Unidos amenazó con bloquearla del todo si la empresa propietaria, ByteDance, no vende la aplicación a una entidad que no sea china. Mientras tanto, Pekín solo dice que los vetos son infundados y que no permitirán la venta forzada.