El curioso video del Departamento de Seguridad de EE. UU. que alude a atrapar inmigrantes y se volvió viral en redes sociales

Este lunes 22 de septiembre, la cuenta oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos compartió un video a través de sus redes sociales, el cual trató de una manera cómica los diferentes operativos que se realizan en algunas ciudades del país respecto a las redadas migratorias.

La pieza audiovisual inicia con dos explosiones en puertas de lo que parecen residencias, pero de fondo está la canción de la popular serie animada de los años noventa, Pokémon, algo que causó confusión en los usuarios.

Seguidamente, en la pantalla apareció la imagen del protagonista del anime, Ash Ketchum, precedida de una litografía al estilo de la serie que decía Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos).

A lo largo del video se pueden apreciar imágenes de detenciones realizadas probablemente en redadas migratorias, en donde participan agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), miembros de la Guardia Nacional e incluso funcionarios de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Border Patrol).

El video continúa mostrando imágenes de Ash arrojando una pokebola hacia la cámara. Acto seguido, aparecen escenas de autoridades inmovilizando a posiblemente inmigrantes cuya estadía en el país presuntamente es ilegal.

El contenido compartido por la cuenta oficial del Departamento culmina mostrando los perfiles de diferentes personas detenidas, pero diseñados al estilo de una carta de Pokémon. En lugar de enseñar las características de las criaturas ficticias, se muestran las razones por las cuales fueron arrestados, según el Departamento de Seguridad Nacional.

La descripción de la pieza audiovisual lleva un mensaje que dice: “Gotta Catch ‘Em All” (tenemos que atraparlos a todos), nuevamente haciendo un juego de palabras con la canción de introducción que usaba la serie animada Pokémon.

El contenido ha sido centro de alabanza y crítica por diferentes usuarios. Mientras algunos consideran que es una forma creativa y hasta cómica de visibilizar los operativos, otros lo tachan de insensible e incluso ofensivo al trivializar la compleja realidad migratoria en Estados Unidos.

Este video se da en medio de un ajetreado clima político respecto a la política migratoria en EE. UU., la cual ha tenido un giro desde la llegada por segunda ocasión al poder de Donald Trump.

El presidente de 79 años asumió el cargo el pasado 20 de enero con la bandera de fortalecer el control fronterizo y las medidas migratorias del país norteamericano.