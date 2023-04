El edificio que da vuelta al mundo: la pirámide invertida que se roba todas las miradas por tener el plano al revés

Las redes sociales son un “ojo que todo lo ve” en el mundo y que todo lo viraliza, por lo que pocos se salvan, en algún momento, de quedar expuestos en las plataformas digitales. El video que ahora está sorprendiendo a millones de personas se desarrolla en Ecatepec, México, un país que ha sido sorprendido en múltiples ocasiones por terremotos devastadores.

Las imágenes fueron compartidas a través de la cuenta de TikTok de una joven identificada como Karen León, quien identificó la situación con la frase: “mi México mágico”, y muestra un singular edificio en una esquina, en lo que parece ser un barrio popular. Sin embargo, la particularidad es la estructura, que a medida que aumentan los pisos, se va haciendo más amplia.

Aunque lo más común con respecto a edificios y rascacielos es que se hagan más delgados a medida que se acerca a la punta, como una respuesta a la física, esto es exactamente lo que llama la atención de la estructura en México, pues esta rompe el esquema y va ampliando su tamaño en cada piso, muy a pesar de la angosta base, por lo que muchos la han comparado con una “pirámide invertida”.

Pues bien, el edificio inicia con una pequeña base que parece tener un balcón a uno de sus lados; a continuación, el piso siguiente comienza a la mitad de la plancha y de ahí crecen unos 4 pisos más, y cada uno va ampliando su capacidad hasta llegar a una terraza con una reja a su alrededor.

Al ver la rara construcción, los usuarios en la plataforma no dejaron de hacer comentarios jocosos al respecto: “¿De qué parte de Suiza es esa maravillosa pieza arquitectónica?”; Pirámide invertida, ni los mayas y egipcios se atrevieron a tanto”; “Seguramente tienen un helicóptero en la azotea, ¡porque un Kavak no creo!”; “Tenían el plano al revés”; “¡Nunca falta la gente que no respeta las normas de construcción y autoridades que tampoco la hacen cumplir!”.

Maluma, el centro de Ciudad de México

Tal como lo mostró en su cuenta oficial de Instagram, Maluma está en este momento en el país azteca cumpliendo con algunos asuntos laborales que le exigían estar en Latinoamérica, dejando atrás la tranquilidad de su casa en Miami y el hermetismo con el que también vive en su mansión en Medellín, a donde también intenta escaparse cada vez que su apretada agenda se lo permite.

En México, Maluma pudo visitar sitios muy románticos para realizar producciones audiovisuales, entre ellos museos y construcciones coloniales turísticas, comió los tradicionales tacos que tanto le gustan y que tiene que evitar dada su rigurosa dieta, y hasta aprovechó para lucir sus looks icónicos en los que combina diferentes texturas y colores con formas que entallan su envidiable figura.

Pero Maluma quería algo más y como cualquier persona que no es de México y tiene la oportunidad de ir a uno de sus lugares más icónicos, el cantante decidió poner en práctica su gran talento de pasar inadvertido entre multitudes para poder recorrer el mítico Zócalo, cuyo nombre oficial es la Plaza de la Construcción, siendo la plaza central más importante de la capital mexicana.

En el video, que se ve en su cuenta de Instagram, el paisa sale caminando muy deprisa usando una gorra blanca y fucsia, lentes oscuros y una chaqueta impermeable negra Prada de gran volumen que camuflaba en gran parte su imagen, que es conocida en todo el mundo gracias al éxito rotundo que ha tenido su música en los últimos años.

En el video, que se ve en su cuenta de Instagram, el paisa sale caminando muy deprisa usando una gorra blanca y fucsia, - Foto: Foto: Instagram @maluma.

A plenas 5:00 p. m., horario en que muchas personas se congregan en dicha plaza para tomarse una foto o departir con amigos, Maluma caminó esquivando a transeúntes como si fuera un “mortal más”, obviamente acompañado de un equipo de seguridad que caminaba a varios metros del colombiano tratando también de pasar desapercibidos, pero muy vigilantes de cualquiera que lograra ver la verdad y pudiera abalanzarse sobre el artista.

Según lo publicado por el paisa, nadie logró reconocerlo y Maluma caminó los 46.800 m² de la superficie rectangular, que en su periferia aún tiene edificios coloniales de muchos años de antigüedad y que guardan una gran historia de lo que fue la colonización no solo de México, sino de toda América Latina.