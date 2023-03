- Foto: Getty Images via AFP

Luego de tres años de iniciada la pandemia, el cofundador de Windows considera que no se ha hecho lo suficiente para afrontar en un futuro una situación como la vivida con el coronavirus.

“El mundo no ha hecho lo suficiente para prepararse”: Bill Gates cree que el planeta no está listo para afrontar una nueva pandemia

- Foto: Getty Images via AFP

Bill Gates afirmó que la humanidad no ha trabajado lo suficiente para prepararse ante una pandemia, fenómeno que puede ser inesperado. Señaló que, luego de tres años, le preocupa que se estén cometiendo los mismos errores del pasado.

El 11 de marzo se completaron tres años del inicio de la época que ha marcado al planeta en tiempos recientes, la pandemia. Aunque parezca una fecha lejana, en esa etapa han pasado muchos cambios en la sociedad, modificando modos de pensar, producción y otros aspectos de la vida diaria. En varios países el confinamiento quedó en el pasado y la llamada normalidad volvió.

El 11 de marzo de 2020 fue una fecha histórica para la humanidad. Fue el día que el coronavirus fue declarado oficialmente como pandemia. - Foto: API

La pandemia acabó, aunque sin anuncio oficial, pero asuntos como el confinamiento, uso de tapabocas o distanciamiento son temas del pasado. Es por eso que, varias figuras mundiales analizaron el modo por el cual la sociedad se comportó en ese periodo y las reflexiones que dejó esta etapa. Una de las personas que habló de este tema fue el billonario Bill Gates.

Por medio de un artículo para New York Times, Gates indició que haber vivido la pandemia planteo varios aspectos que la sociedad debe tener en cuenta. En primer lugar, señaló que se necesita estar preparados para combatir brotes de enfermedades. A modo de analogía, señala que, cuando en la cocina se presenta un incendio, las personas saben qué hacer en esos casos, tanto para controlar parcialmente el fuego como avisar lo antes posible a los bomberos. Con las enfermedades debe ser igual, el multimillonario afirma que la humanidad debe saber el protocolo cuando una enfermedad amenace el bienestar.

“Lo mismo es cierto para las enfermedades infecciosas, excepto en una escala mucho mayor. Como sabemos muy bien por Covid, un brote en una ciudad puede propagarse rápidamente por todo un país y luego por todo el mundo”, manifestó Gates al afirmar que una enfermedad de este calibre no puede descontrolarse como el coronavirus, dado que sería una amenaza mundial.

En ese orden de ideas, el cofundador de Windows sostuvo que la pandemia resultó ser un fracaso global frente a la preparación de pandemias. Los impactos que generó, son las señales que él considera que demostraron que los avances no funcionaron cuando se necesitaron para afrontar una enfermedad mundial. Es por ello que Gates siente preocupación en que la humanidad continúe en esa línea. “Y me preocupa que estemos cometiendo ‌‌los mismos errores otra vez. El mundo no ha hecho tanto como esperaba para prepararse para la próxima pandemia. Pero ‌‌no es demasiado tarde para evitar que la historia se repita. El mundo necesita un sistema bien financiado que esté listo para entrar en acción en cualquier momento cuando surja el peligro. ‌Necesitamos un departamento de bomberos para pandemias”, sostuvo.

Bill Gates cree que los países deben contar con equipos especializados en control de brotes pandémicos. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP) - Foto: AFP

Empero, también es consciente que organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, han estado construyendo la Global Health Emergency Corps, la cual consta de una red conformada por los principales líderes de emergencias sanitarias que ha estado desarrollando procedimientos en caso de que una pandemia vuelva a aparecer. Además, señaló que han realizado simulacros para controlar brotes de esa índole. No obstante, considera que queda brecha por delante.

“Uno de los trabajos más importantes del cuerpo será ‌‌tomar medidas rápidas para detener la propagación de un patógeno. La velocidad de acción requiere que los países tengan capacidades de prueba a gran escala que identifiquen amenazas potenciales de manera temprana. La vigilancia ambiental, como las pruebas de aguas residuales, es clave, ya que muchos patógenos aparecen en los desechos humanos”, afirmó Gates sobre el plan a seguir que debe haber en una futura pandemia.

El magnate considera que una pandemia puede surgir en cualquier momento con el detonante más pequeño que se imagine. Por eso los planes de contingencia deben estar listos a como de lugar. - Foto: AFP / Héctor Retamal

Sumado a ello, indicó que controlar este tipo de situaciones no debe depender de acciones voluntarias, sino que es necesario un cuerpo de profesionales en todos los países que estén preparados para responder a amenazas que peligren el bienestar humano. “Deben poder desplegar equipos de profesionales en espera para ayudar a controlar los brotes donde comienzan”, reiteró.

Para lograr esto, Gates cree que se deben hacer otros procedimientos que no se están realizando. Por un lado, el cuerpo de emergencias debe partir de redes de expertos existentes y estar dirigido a personas como jefes de agencias nacionales de salud pública y líderes que sepan responder a las epidemias. No obstante, afirma que efectivamente es imposible evitar la propagación de la enfermedad, pero la clave es tener un plan de acción para responder en el menor tiempo y afectación posible para que el brote no se vuelva pandémico. “La ‌pregunta ‌‌es si tenemos la previsión de invertir en ese futuro ahora antes de que sea demasiado tarde”, concluye Gates.