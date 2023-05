El ‘sombrío‘ mensaje que dejó Tina Turner, la estrella del rock, dos meses antes de morir : “me he puesto en un gran peligro”

El mundo de la música sigue lamentando el fallecimiento de la icónica leyenda del rock and roll, Tina Turner, cuyo deceso se confirmó este miércoles 24 de mayo y despertó la conmoción entre los millones de fanáticos que, con su talento musical, logró forjar durante décadas. La noticia fue confirmada sobre la 1:30 p.m. tras enfrentar una extensa batalla contra una enfermedad.

Sin dar mayores detalles, la muerte de la artista fue confirmada en su cuenta de Instagram en la cual superaba el millón de seguidores. Parte del mensaje que se plasmó allí decía: “Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy decimos adiós a una querida amiga, quien nos deja a todos su más grande trabajo: su música”.

Tina Turner falleció a los 83 años. - Foto: Reuters / Alexandra Beier

Turner murió en Küsnacht, Suiza, lugar donde residía con Erwin Bach, el hombre con el cual contrajo matrimonio diez años atrás. En menos de 24 horas, la cuenta de Instagram de la artista supera los 94.000 mensajes de despedida. “Tu espíritu continuará brillando a través de tu música atemporal”, “Te amamos, Tina. Nuestras madres y abuelas te amaron”, “Fuiste, simplemente la mejor. Gracias por todos los momentos absolutamente mágicos infundidos en millones de nuestras vidas”.

“Me he puesto en peligro”

A propósito del Día Internacional del Riñón, conmemorado el 9 de marzo, Turner se refirió a su estado de salud y a un padecimiento que libró con ese órgano vital. En el año 2016 se le encontró un cáncer intestinal y en 2017 otras afecciones siguieron presentes, pues fue necesario practicarle un trasplante de riñón.

“Mis riñones son víctimas de no darme cuenta de que mi presión arterial alta debería haber sido tratada con medicina convencional. Me he puesto a mí misma en un gran peligro por rechazar enfrentar la realidad que necesito diariamente, terapia de por vida con medicamentos. Durante demasiado tiempo creí que mi cuerpo era un bastión intocable e indestructible”, dijo la artista hace poco más de dos meses.

Archivo de la cantante Tina Turner llegando a la Casa Blanca para la Gala de Honor del Centro Kennedy el 4 de diciembre de 2005, en Washington. - Foto: AP/Evan Vucci, archivo

También agregó que estaba “encantada de poder apoyar una nueva campaña internacional para la salud renal (....). Si hubiera sabido cómo se relacionan la presión arterial alta y la enfermedad renal, me habría ahorrado mucho sufrimiento”, confesó.

Así despiden a Tina Turner

Mientras continúan los mensajes de despedida y condolencia a la familia de la cantante, quien era originaria de Estados Unidos, algunos fanáticos llegaron hasta su residencia en Suiza (donde se había radicado desde hace varios años). Allí, el mismo día en que trascendió la noticia de su deceso, algunos seguidores se aglomeraron con flores y velas.

“Estoy impactado. No esperaba que ocurriera tan pronto”, dijo Miran Znider, un vecino del lugar, al ser interrogado por AFP. A esa agencia contó que se había acercado a ese lugar porque ella “es la reina, la reina de todas las mujeres. Amo a Tina”.

Una mujer reacciona después de colocar un ramo de flores en la puerta de la casa de la fallecida cantante, Tina Turner. - Foto: AP/Arnd Wiegmann

Según informó esa agencia, la octogenaria estrella del rock vivió en la ciudad de Küsnacht por al menos tres décadas. Otros fanáticos tampoco pudieron ocultar el sentimiento de melancolía que les embargaba por la partida de su ícono musical, en cuya trayectoria se llevó ocho premios Grammy (como parte de los reconocimientos recibidos).

“Hoy es un día muy triste (...). Yo crecí con los hijos de Tina Turner y vivo cerca de aquí. Siempre escuché sus canciones y me duele que la hayamos perdido. Solo quería estar aquí”, dijo a AFP Ozgur Arzik.

En el año 2021 Tina Turner fue merecedora de un doctorado honorario por su “obra musical y artística única”, por parte de la La Universidad de Berna, según informó DW.