¿El trabajo soñado? mujer revela cómo logra ganar dinero viendo películas en Netflix

La británica lleva seis meses en ese trabajo alterno, pero confiesa que no lo contempla como una alternativa a largo plazo.

Trabajar desde la comodidad del hogar puede suponer para algunos el trabajo ‘ideal’, más si este le genera dividendos extras a otra ocupación y en la que se combina la parte laboral con el entretenimiento. Ver películas en plataformas de streaming como Netflix se incluyen entre los planes, por ejemplo, de fin de semana (bien sea en solitario o con amigos).

Ese se convirtió en el objetivo logrado para Rachel, una mujer británica, que por casualidad encontró una forma alterna de generar dinero, mientras navegaba por TikTok. En esa red, más allá del contenido ‘divertido’ que suele circular, halló uno que le resultó de total interés y por el que empezó a indagar hasta poderlo finalmente materializar.

El trabajo consiste en poner etiquetes al contenido de Netflix (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / The Good Brigade

En conversación con The Mirror, la mujer residente de Leeds, en Inglaterra, descubrió hace medio año que estaba la posibilidad de convertirse (aunque no fuera con propósito de largo plazo) en etiquetadora de Netflix. Es una labor que, según Cronista, consta de ver películas, series o documentales y ponerles etiquetas por género y otras segmentaciones, de manera que el usuario encuentre contenido de su interés más fácil.

¿Cómo consiguió ese empleo?

Según Rachel, especialista en marketing digital, esto le ha representado al mes unas 200 libras esterlinas (aproximadamente 1.158.000 pesos colombianos). Desde su experiencia, confesó que no fue tan sencillo acceder a ese empleo, dada la cantidad de postulantes que podrían estar apelando a ocupar una de esas vacantes; sin embargo, no desistió.

Regularmente miraba las ofertas en la página de Netflix hasta que un día de tantos halló el momento preciso para formalizar su solicitud. “Estoy segura de que hay toneladas de solicitantes, pero les debe haber gustado mi solicitud y experiencia en redacción de contenido y marketing digital”, dijo a The Mirror.

La británica lo considera, de momento, como un trabajo a corto plazo. - Foto: Getty Images / Dan Brownsword

En la plataforma de streaming se debe optar por la sección ‘trabajos’ en la que se desplegará una lista con las opciones vigentes, los requisitos y ubicación por cada una, así como el paso a paso para aplicar. El medio británico recogió lo que ha sido esa experiencia en Rachel, con la salvedad de que conocimientos previos le han sido de gran utilidad.

“No es para todos”

“Para mí porque he estado escribiendo contenido durante algunos años en mi trabajo principal, es fácil, pero no es para todos (...). Necesitas saber cómo escribir de manera sucinta (breve y precisa). Supongo que la mejor parte es que es inusual y genial, pero también es muy difícil de conseguir, por lo que no es algo que generalmente puedas intentar”, explicó.

Rachel destacó que esa actividad ‘alterna’ le ha traído beneficios con los ingresos extras, pero que no por ello la considera viable en el largo plazo, dada la cantidad de gente que hace parte de la competencia. “Me gustaría conseguir más trabajo independiente, pero es solo encontrar clientes y oportunidades (...). Sería genial escribir para publicaciones de televisión o cine, aunque como un trabajo secundario en el futuro”, añadió.

Mujer asegura ganar al mes más de un millón de pesos colombianos por ver Netflix (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / filadendron

Entre tanto, Netflix busca continuar posicionándose y, para ello, redujo los precios de suscripción en más de 30 países, algunos en América Latina, teniendo en cuenta el lugar que ha venido tomando la competencia y tras la decisión de poner fin a las cuentas compartidas. The Wall Street Journal, citado por Europa Press, informó que algunos de los territorios son Croacia, Bulgaria, Libia, Irán, Tailandia y Filipinas.

En cuanto a Latinoamérica, la conforman (entre otros) Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Panamá. “Sabemos que los miembros nunca han tenido tantas opciones en lo que respecta al entretenimiento”, dijo un vocero de Netflix, de acuerdo con The Wall Street Journal.