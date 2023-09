El Vaticano y la NASA se unen en una misión espacial para estudiar un peligroso asteroide ¿de qué se trata?

La llamada al Vaticano

“No veo ningún conflicto entre la fe y la ciencia”, expresó el sacerdote a medios locales, aseverando que “hay personas que interpretan las Escrituras literalmente, y eso no es hacer justicia a las Escrituras. Si miras, por ejemplo, la historia del Génesis, no es un libro de recetas para la creación. No es realmente una historia. Su intención era ser una historia para expresar una verdad fundamental”.