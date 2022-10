Elecciones en Brasil: Lula y Bolsonaro miden fuerzas con movilizaciones masivas en Sao Paulo, para cierre de campaña

Los candidatos a la presidencia de Brasil movilizaron este sábado -1 de octubre- a miles de seguidores en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, antes de que inicie los comicios, en una medición de fuerzas de cara a la primera vuelta que será llevada a cabo este domingo 2 de octubre.

Hasta el momento, Lula es el favorito en los sondeos, y lideró la ‘marcha de la victoria’ mientras se encontraba subido en una camioneta. Entre el recorrido realizado por el candidato, la marcha pasó por la emblemática Avenida Paulista, escenario de las grandes manifestaciones en la megalópolis.

Al exmandatario lo acompañaban miles de personas que cargaban banderas de centrales sindicales, colectivos LGBTI, grupos feministas y negros. Claramente, el grupo más grande era el de su partido de los Trabajadores.

Por otro lado, a casi 5 kilómetros de la Avenida Paulista, Jair Bolsonaro encabezó una caravana en moto hasta el Parque Ibirapuera, pulmón verde de Sao Paulo. A Bolsonaro también lo acompañaban miles de simpatizantes quienes ondeaban las banderas de brasil.

A pesar de que los candidatos movilizaron cientos de personas, ninguno dio un discurso, pues la Ley electoral señala que está prohibido que los candidatos pidan votos en la víspera de las elecciones. De hecho, desde el jueves pasado, los anuncios en televisión están prohibidos.

Lula confía en la victoria, pero teme turbulenta transición para la salida de Bolsonaro del poder

En medio de la previa a estas elecciones, el ambiente, que ha estado marcado por la polarización y el favoritismo de dos de las más relevantes figuras políticas de los últimos años, el expresidente Lula da Silva y el actual mandatario, Jair Bolsonaro, pinta con vientos favorables al primero, el líder del Partido de los Trabajadores, quien en la mayoría de las encuestas se ha mantenido al frente de la tabla de favoritismo.

No obstante, en medio de su favoritismo, y confiado en su victoria en las urnas, este viernes, Lula da Silva se manifestó públicamente preocupado frente al reto que acarreará la transición política para elegirse nuevamente como mandatario, señalando que avizora que esta puede tornarse ‘tumultuosa’, en parte también por las manifestaciones de Bolsonaro frente a su no confianza en las autoridades electorales del país, y otros factores sociales que han antecedido a la cita del próximo domingo.

En ese sentido, según recogen medios internacionales, el expresidente Lula, quien ya se desempeñó como mandatario en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2010, se confesó preocupado, comparando el actual contexto que vive su país, con el que vivió hace dos décadas cuando ascendió al poder, tras derrotar en las urnas al candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), José Serra, a quien superó tras haber tenido que acudir a segunda vuelta electoral.

Sobre el particular, Lula afirmó que, en aquel entonces, “la gente del PSDB hacía política, cuando ganaba festejaba, y cuando perdía, permitía que festejase quien ganaba”, afirmando que el panorama no es comparable con el que se vive actualmente en Brasil, advirtiendo que, en el caso de Bolsonaro, este podría generar un levantamiento social que no reconociera la legitimidad de las elecciones, o que hiciera turbulenta la transición, teniendo en cuenta que quien gane, tendrá que asumir las riendas de Brasil el próximo 1 de enero.

Según recogen medios internacionales, las palabras de preocupación por parte del expresidente Lula, fueron pronunciadas en el marco de una rueda de prensa entregada en una de las principales ciudades de su país, Río de Janeiro.

Dentro de las razones que soportan la preocupación expresada este viernes por Lula, se encuentran las declaraciones precedentes de Bolsonaro quien, en medio de la actual carrera por su reelección, se ha manifestado en desacuerdo por el ejercicio del derecho al voto a través de plataformas digitales, advirtiendo que no confía en la fiabilidad de estas, afirmando a su vez que las condiciones están dadas para la ocurrencia de un fraude, situación que ha agitado los ánimos por parte de sus simpatizantes.

Con información de AFP.