Elon Musk retrasa relanzamiento de Twitter por cuenta de oleada de cuentas falsas en la red social

El nuevo dueño de Twitter avisó que no permitirá que cuentas verificadas cambien su nombre.

El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, aplazó el martes el lanzamiento del servicio de suscripción de pago del sitio, después de que en un primer intento se produjera una oleada de cuentas falsas que asustó a los anunciantes.

“El relanzamiento de Blue Verified se pospone al 29 de noviembre para asegurarnos de que es sólido como una roca”, tuiteó Musk, retrasando dos semanas su nueva renovación, prometida inicialmente para el martes. La petición de más tiempo se produjo después de que proliferaran las cuentas falsas que parecían auténticas en la red social que Musk compró por 44.000 millones de dólares a finales del mes pasado, lo que sumió sus planes en el caos.

Esto obligó a Twitter a suspender la semana pasada el nuevo sistema de marcas de pago y a restablecer un distintivo gris “oficial” en las cuentas pertenecientes a personajes públicos y grandes empresas.

En un aparente intento de evitar que se repita el problema, Musk tuiteó que en la nueva versión, “cambiar tu nombre verificado provocará la pérdida de la marca de verificación hasta que el nombre sea confirmado por Twitter para cumplir con los Términos de Servicio”.

En la renovación original, los usuarios estadounidenses podían pagar ocho dólares por la marca de verificación y se les dejaba libertad para cambiar los nombres de sus cuentas y suplantar las existentes, atrayendo la picardía.

La revisión de Twitter por parte de Musk ya había sido objeto de fuertes críticas después de que despidiera a la mitad de los 7.500 empleados de la empresa y de que los principales anunciantes suspendieran sus compras de publicidad en medio del caos.

Los despidos continuaron esta semana en la plataforma, con un ingeniero senior despedido a través de un tuit de Musk después de que este cuestionara sus nuevas políticas.

Los medios de comunicación estadounidenses afirman que una docena de empleados fueron despedidos de sus cargos en los últimos días tras cuestionar abiertamente la toma de decisiones de Musk, que se ha autodenominado “absolutista de la libertad de expresión”.

Desde que se hizo cargo el 27 de octubre, Musk ha cambiado radicalmente la cultura de la empresa, eliminando una popular política de trabajo remoto, imponiendo largas jornadas de trabajo y centralizando la autoridad en torno a un pequeño grupo de confidentes, que incluye a su abogado personal.

Elon Musk eliminaría una función de Twitter

Los anuncios de los cambios en la red social Twitter no paran. Desde que el magnate y empresario Elon Musk asumió ser el único dueño de esta red social, se ha desatado una gran controversia en la que se han visto involucrados usuarios, anunciantes, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos e incluso algunos senadores.

Pero a esto también se le suma la polémica que han generado algunos anuncios que ha hecho el empresario sobre los nuevos cambios en dicha red social, los cuales podrían perjudicar a varios usuarios. Uno de los cambios más recientes que anunció Musk está relacionado con la eliminación del espacio que indicaba desde qué dispositivo se había escrito el tweet. Normalmente, esto aparece debajo de cada trino y se aprecia con textos como “Twitter for iPhone” o “Twitter for Android”.

“Finalmente, dejaremos de agregar en qué dispositivo se escribió un tweet (pérdida de espacio en pantalla y cómputo) debajo de cada tweet. Literalmente, nadie sabe por qué hicimos eso…”, escribió Musk en su perfil oficial, al relatar la situación actual que está viviendo la red social.

Elon Musk explicó que esta información genera una “pérdida de espacio en pantalla y cómputo” y que no tiene mayor transcendencia en un trino. Sin embargo, a pesar de que este no es un cambio profundo, los usuarios de iPhone se podrían ver afectados, ya que ahora en sus publicaciones no se mostrará que las hicieron desde un dispositivo Apple y para muchos de ellos, este era un factor importante en sus publicaciones.

Adicional a ello, también anunció otro cambio. Elon Musk señaló que “Twitter pronto agregará la capacidad de adjuntar texto de formato largo a los tweets, poniendo fin al absurdo de las capturas de pantalla del bloc de notas”, escribió en Twitter.

*Con información de AFP.