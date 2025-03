Elon Musk revela cuánto dinero le ha dado a la influencer que asegura tener un hijo suyo

Elon Musk contraatacó este lunes, 31 de marzo, a Ashley St. Clair, la influencer conservadora que afirma haber dado a luz al decimotercer hijo del jefe de Tesla y SpaceX, después de que ella acusara al hombre más rico del mundo de recortar los pagos de manutención infantil. “No sé si el niño es mío o no, pero no me opongo a averiguarlo. No se necesita una orden judicial”, escribió Musk en X.