Embajador en México confirma cuatro colombianos heridos en tiroteo en las pirámides de Teotihuacán; dos están graves

El embajador de Colombia en México, Fernando García, confirmó que cuatro colombianos fueron heridos luego de que un hombre armado abrió fuego este lunes, 20 de abril, desde la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán, México, dejando al menos una turista canadiense muerta y 10 heridos más de otras nacionalidades. El atacante se suicidó en el lugar tras el ataque.

En entrevista con La FM, el embajador reveló la identidad de los cuatro connacionales afectados durante el incidente: Paula González, de 38 años; Dana Castro Calderón, de 37 años; Jerónimo González Castro, un menor de seis años; y Luisa Fernanda Puente Alzate, de 22 años.

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“La información que tenemos es que una persona fue la que, estando arriba de una de las pirámides más altas, disparó contra un grupo de turistas y posteriormente se suicidó allí mismo, arriba, sobre la pirámide”, afirmó García.

El diplomático señaló que dos de los heridos colombianos requieren atención de urgencia. “Puedo decirle que Dana Castro Calderón y Jerónimo González Castro requieren atención urgente”, sostuvo, e indicó que ambos estaban siendo trasladados en helicóptero hacia un hospital con mayor capacidad tecnológica. “Han sido trasladados o están siendo trasladados en un helicóptero a otro hospital que puede atenderlos de mejor manera con su capacidad tecnológica”, precisó.

Una mujer canadiense fue asesinada a tiros el 20 de abril en la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México. Foto: AFP

Posteriormente, un comunicado del Gabinete de Seguridad de México confirmó que entre los trece heridos por el tiroteo registrado en Teotihuacán hay tres colombianos, aunque el embajador aseguró que eran cuatro.

Dentro del texto se señala que Gerónimo González Castro, de 6 años de edad, recibió dos impactos de bala que afectaron tibia y peroné derecho. Su madre, Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, tuvo afectación en la rótula izquierda y glúteo derecho.

También se aclara que la otra colombiana afectada es Luisa Fernanda Puentes Alzate, de 22 años, quien sufrió una “lesión musculoesquelética”. También se confirmó que los tres connacionales están fuera de peligro.

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En cuanto a Luisa Fernanda Puente Alzate, el embajador aclaró la situación, indicando que presentó “un esguince en el tobillo izquierdo”. La situación de Paula González no fue detallada en la entrevista.

El agresor comenzó a disparar desde la segunda plataforma de la Pirámide de la Luna, de 45 metros de altura, causando pánico entre los visitantes que se encontraban en el lugar. Las autoridades federales hallaron en el sitio un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Reportes preliminares señalan que el individuo vestía pantalón y botas tácticas y portaba una bolsa con múltiples cartuchos, lo que sugiere un grado de preparación previo al ataque.

Agentes de policía trabajan en la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán tras un tiroteo ocurrido en Teotihuacán, Estado de México, el 20 de abril de 2026. Foto: AFP

El tirador permanece sin identificar. Las autoridades esperaban la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar el levantamiento del cuerpo.

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El embajador García señaló que la motivación del atacante sigue sin establecerse. “Está por aclarar la motivación, porque la persona que nos podría explicar su motivación ya se suicidó”, dijo. Ante versiones difundidas en medios mexicanos sobre posibles móviles xenófobos, García fue cauteloso y señaló que “habría que esperar a que las autoridades mexicanas lo confirmen”. Descartó además la participación de terceros: “Al parecer, hasta ahora no hay ninguna información de este tipo. Lo que creemos es que simplemente es una persona enferma”, manifestó.

Teotihuacán, ubicada a 50 kilómetros de Ciudad de México, es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo y recibe diariamente miles de turistas nacionales y extranjeros.