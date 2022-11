Empleados de Twitter prefieren renunciar después de ultimátum de Elon Musk

El nuevo dueño de la red social Twitter, Elon Musk, ha causado polémica una vez más después de que en los días recientes despidiera a un empleado que lo corrigió en público. El magnate no dudó en retirarlo de su cargo a través de la red social.

En las últimas horas, Musk pidió a los empleados de Twitter comprometerse con dedicación “a fondo” en el trabajo de la compañía o afrontar un despido. El anuncio lo hizo a través de un correo electrónico que fue difundido por medios de comunicación.

Musk habría pedido a los empleados que asuman el compromiso desde el momento del envío del mensaje hasta el día jueves 17 de noviembre: “Para construir un Twitter 2.0 revolucionario y tener éxito en un mundo cada vez más competitivo, deberemos brindarnos a fondo, al extremo”, dijo el dueño de Twitter.

El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, les dio a los empleados hasta el jueves por la noche para comprometerse con un trabajo “extremadamente duro o abandonar la empresa”, según una copia de un correo electrónico interno enviado a altas horas de la noche por el multimillonario y obtenido por CNN.

El empresario norteamericano les pidió a los empleados de la red social manifestar si están de acuerdo con este nuevo enfoque del dueño, dando clic en una casilla que dice “Sí”. Sin embargo, amenazó que si no hacían a más tardar a las 5:00 de la tarde, hora de Nueva York, deberían irse de la empresa con una indemnización de tres meses de sueldo.

El ultimátum se dio luego de que, hace unos días, el nuevo dueño de Twitter despidiera al menos a la mitad de los empleados que tenía la empresa, por lo que muchos de los trabajadores están bastante molestos con las decisiones de Musk. Tanto así, que muchos afirmaron que prefieren ser despedidos y rechazar abiertamente el anuncio del multimillonario.

La CNN logró hablar con algunos empleados de la empresa, que le manifestaron a este medio de comunicación que planeaban rechazar el ultimátum debido al ambiente de trabajo tóxico que ha iniciado a producirse en Twitter desde que Musk es el dueño.

“Se sintió como un puñetazo en el estómago porque no importaba cómo te sintieras sobre querer quedarte o querer irte, te veías obligado a tomar una decisión y sentirte como si estuvieras a contrarreloj para tomar la mejor decisión para ti y tu familia”, afirmó uno de los empleados de Twitter.

“No quiero quedarme para construir un producto que está siendo envenenado por dentro y por fuera”, afirmó a CNN otro empleado actual que tiene pensado presentar su renuncia y el cual pidió mantener su nombre en anonimato para no poner en riesgo la indemnización.

Según dicen algunos empleados, hay bastante molestia adentro de la compañía por la forma en que se ha despedido a sus compañeros y se les ha burlado públicamente, luego de varios años sirviéndole a una de las redes sociales más populares del mundo.

“La gente no quiere sacrificar su salud mental y su vida familiar para hacer más rico al hombre más rico del mundo”, dijo uno de los empleados que renunció a Twitter durante las últimas horas. Agregando que el malestar es generalizado, a pesar de que muchos no hayan tomado la decisión de renunciar, o sencillamente no puedan hacerlo aún por cuestiones económicas.