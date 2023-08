En el ojo del huracán por diversos escándalos, ¿Donald Trump busca aferrarse a su poder?: échele un vistazo a los cargos que enfrenta

El acta de acusación del Departamento de Justicia imputa a Trump de conspirar descaradamente con sus aliados para difundir falsedades y elaborar planes con el objetivo de anular su derrota electoral frente al presidente, Joe Biden, luego de que sus impugnaciones judiciales no prosperaron en los tribunales.

Los cargos por delitos graves presentados por el fiscal especial Jack Smith giran en torno a las palabras de los abogados de la Casa Blanca y otras personas de su círculo íntimo, quienes le dijeron en reiteradas ocasiones a Trump que no hubo fraude.

Trump ha dicho que no hizo nada indebido, y ha acusado a Smith y al Departamento de Justicia de intentar perjudicar su campaña presidencial rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A TRUMP?

A medida que se acercaba el 6 de enero, Trump y sus aliados presionaron al entonces vicepresidente Mike Pence para que rechazara algunos votos colegiados, y cuando eso no funcionó, el expresidente indicó a sus simpatizantes que fueran al Capitolio federal para impedir la certificación de los resultados de las elecciones, señala el acta de acusación.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CARGO DE CONSPIRACIÓN CONTRA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES?

Pero se ha utilizado a lo largo de los años en una amplia gama de casos de fraude electoral, incluido para perseguir conspiraciones para rellenar urnas o no contar determinados votos. La conspiración no tiene que ser exitosa, es decir, que el fraude no tiene que afectar realmente a las elecciones.