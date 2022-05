En grave estado de salud permanecen los policías liberados tras motín en cárcel de Venezuela

Las autoridades venezolanas informaron este lunes de la liberación de tres policías que habían sido tomados como rehenes durante un motín registrado el domingo en un centro de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (Pnb) en el estado Carabobo, en el norte del país.

El Ministerio Público de Venezuela confirmó en un comunicado la información y señalaron que las fuerzas de seguridad lograron contener el motín y liberar a tres rehenes.

El motín se habría producido para denunciar el hacinamiento en el centro, retardos procesales y la falta de atención sanitaria para los detenidos.

La liberación se llevó a cabo tras la mediación de los fiscales, que han acordado trasladar a 53 de los detenidos al Centro Penitenciario de Tocuyito, en Carabobo.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (Ovp) señaló que el motín comenzó tras la muerte de uno de los detenidos a causa de una diabetes que no fue tratada.

Unos 47 presos hacinados en un calabozo de la Policía Nacional Bolivariana (Pnb) de Venezuela secuestraron e hirieron “gravemente” a tres policías durante el hecho, señaló la organización.

“El motín lo encabezan 47 reos en una de las cinco celdas de esta sede policial donde debería haber 10 personas como máximo”, dijo a la AFP su directora, Carolina Girón,

En videos difundidos en redes sociales se observa a uno de los policías presionado contra las rejas del calabozo por varios de los presos. Uno de los agentes presuntamente sufrió heridas en una oreja.

Los tres policías liberados fueron traslados a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera. Uno de los agentes “fue diagnosticado con politraumatismo y fractura craneal, y los tres se encuentran en delicado estado de salud”, señaló el observatorio.

Los policías heridos fueron identificados como:

- Supervisor (PNB) Eduardo Rondón (32), con herida cráneo-encefálica abierta.

- Oficial (PNB) Breto Rodríguez (21), con herida punzo penetrante Occipital Derecho.

- Oficial Vicente Douglas (27), con politraumatismo en el cráneo.

Hacinamiento

El Ovp estima que las cárceles venezolanas están a 148 % de capacidad.

“Venezuela tiene capacidad para 20.000 presos y en las cárceles hay 32.000, mientras que en los calabozos policiales hay unos 35.000 detenidos”, señaló Girón.

Agregó que en los calabozos de Los Guayos “hay 251 presos y la estructura tiene cinco calabozos, eso debe ser como máximo para 40 personas y hay 251, muchos duermen parados”.

El Ministerio Público informó en su cuenta de Twitter que integrantes de las fiscalías 14 y 28 de derechos humanos se trasladaron al Centro de Control y Resguardo del Detenido, en el municipio Los Guayos, lograron la liberación de los tres rehenes y coordinaron el traslado de 53 privados de libertad al Internado Judicial de Tocuyito, en la misma entidad.

Esos centros de arresto preventivo no fueron diseñados para albergar reos por más de 72 horas.

“Y allí hay gente que está cumpliendo hasta penas”, advirtió la experta.

Agregó que “si los familiares no le llevan la comida, esa gente no come, también dependen de los medicamentos que le puedan proporcionar. No hay agua, no recogen la basura...”

El gobierno ha prometido en repetidas oportunidades una “humanización” de las cárceles, que hasta ahora no se concretó.

El 1 de mayo de 2020, en plena pandemia de la covid-19, murieron unos 47 reos tras un motín en una cárcel de Portuguesa (oeste). Un año antes, en ese mismo estado, fallecieron otros 29 reclusos en un tumulto en una comisaría.

El 31 de diciembre de 2019, otro evento dejó 10 fallecieron en Cabimas (Zulia, noroeste).

Las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre el hecho.

Con información de Europa Press y AFP