En video | El candidato presidencial Javier Milei manipula una motosierra en medio de una caravana

¿Qué se sabe del hecho?

Los comentarios sobre el comportamiento que Milei tuvo en Olavarría no se hicieron esperar, en donde la inmensa mayoría de cibernautas catalogaron negativamente las acciones del sujeto, criticando inclusive a los seguidores del candidato presidencial. Se desconoce quién le entregó la motosierra a Milei y el porqué de sus acciones. No obstante, no se ha denunciado el hecho ni se ha iniciado una investigación al respecto.