En video quedó registrada la muerte de un hombre durante entrevista en un programa de televisión

Un invitado a un programa matutino de televisión en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, murió de forma repentina mientras era entrevistado en vivo. El momento quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales durante la mañana de este miércoles 3 de diciembre.

El fallecido fue identificado como Mario Ureña, dirigente del transporte y presidente de la Ruta SO (Santiago Oeste). Ureña participaba en la mesa de análisis del programa El Café de Diario 55 cuando, en medio de su intervención, comenzó a mostrar signos de malestar y se desplomó ante cámaras. De inmediato, los presentes intentaron auxiliarlo y activaron los protocolos de emergencia dentro del estudio.

EL fundador de la Ruta SO. Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el proarama El Café de Diario 55.

https://t.co/ejGMkAccAu pic.twitter.com/VPhpfeyjMy — PING (@_ErreTe) December 3, 2025

Según la producción del programa, la transmisión fue interrumpida de inmediato. En el video difundido en redes sociales se observa la reacción de sorpresa y alarma de los panelistas y el equipo técnico, quienes corrieron a asistirlo mientras solicitaban ayuda médica.

Minutos después, personal de primeros auxilios llegó al set e intentó reanimarlo, pero los esfuerzos resultaron insuficientes. Más tarde se confirmó su fallecimiento. Las primeras versiones de las autoridades y de Diario 55 señalan que un infarto fulminante habría sido la causa del deceso, aunque la investigación oficial continúa en curso.

El caso generó una ola de reacciones en redes sociales como Facebook y X, donde usuarios compartieron el video del momento en que Ureña se descompensa en plena transmisión. La cuenta oficial del programa lamentó públicamente el fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del dirigente del transporte, resaltando su papel al frente de la Ruta SO.

¿Quién era Mario Ureña?

Ureña era considerado una figura representativa del transporte urbano en el sector oeste de Santiago, fundador y dirigente de la ruta que agrupa a los choferes del área. Su recorrido gremial lo convirtió en voz recurrente en debates sobre la organización del servicio público y las condiciones laborales de los conductores.

Según la reconstrucción de los hechos entregada por la producción, la conversación transcurría con normalidad hasta que el invitado empezó a mostrar signos de malestar. Segundos después se desplomó en su asiento y, pese a las maniobras de reanimación que se le practicaron, fue declarado muerto poco después.

El fallecimiento de Mario Ureña generó consternación entre colegas del sector transporte y usuarios de redes sociales, especialmente por tratarse de un dirigente con influencia en la organización y representación de los conductores en Santiago Oeste.