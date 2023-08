Esclava sexual rusa escapa de su captor tras 14 años en cautiverio

En Smoleno, un remoto pueblo ruso en los Montes Urales , la policía detuvo a Vladímir Cheskidov por una larga lista de ofensas cometidas contra una mujer, identificada solo como Ekaterina, a quien no solo secuestró, sino que convirtió en su esclava sexual desde 2004.

Cada vez que salía, Cheskidov se aseguraba de que ella no intentara escapar, para lo cual no solo aseguraba los candados, sino que la amordazaba con cinta pegante y la dejaba atada a una viga para que no pudiera pedir ayuda ni intentar huir.