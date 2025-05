España daría duro golpe a los extranjeros que quieran comprar propiedades: colombianos podrían resultar afectados

El Gobierno de España está impulsando una controvertida propuesta para gravar con un impuesto del 100 % la compra de viviendas a los residentes no pertenecientes a la Unión Europea, en un intento por abordar una crisis inmobiliaria. Aun así, la medida no sería retroactiva en caso de aprobarse, por lo que si fuese convertida en ley, las actuales propiedades en poder de extranjeros no se verían afectadas.