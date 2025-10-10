Esta es la millonada en pesos colombianos que recibirá María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz

La espera finalmente terminó y María Corina Machado se quedó con el Premio Nobel de la Paz, pese a todas las especulaciones que había sobre una posible elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras lograr que se detuviera la guerra en Palestina.

La líder opositora fue reconocida por la forma en la que ha luchado para intentar derrocar al régimen de Nicolás Maduro y construir una Venezuela completamente libre.

La líder de la oposición María Corina Machado. | Foto: AP

Entre otras cosas, la calificaron como una mujer “valiente y comprometida defensora de la paz”, así como uno de los “ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina”.

Además del reconocimiento, las personas que obtienen este galardón se llevan una suma de dinero, por lo que una de las preguntas más recurrentes en este momento es: ¿cuánto dinero recibirá María Corina Machado?

Según lo estipulado para este año, todos los ganadores de los premios Nobel (Física, Química, Medicina, Economía, Paz y Literatura) reciben un total de 11 millones de coronas suecas, lo que se traduce en 997.000 euros o 1,2 millones de dólares. Este monto puede dividirse hasta en tres personas si es que el premio llega a ser compartido.

Llevando la cifra al caso de América Latina, más precisamente a Colombia, la líder opositora percibirá más de 4.500 millones de pesos colombianos. En Venezuela, este dinero sería cercano a 229 millones de bolívares.

María Corina Machado. | Foto: Getty Images

Además, los ganadores reciben una medalla de oro y un diploma que los acredita con esta distinción, la cual los lleva a estar para siempre en lo más alto de la historia del mundo.

La premiación se realizará el próximo 10 de diciembre, con una doble ceremonia: en Oslo, para entregar el Nobel de la Paz, y en Estocolmo, para los demás.

Por el momento, no está confirmada la asistencia de la líder opositora, quien desde hace varios meses se encuentra en la clandestinidad, debido a que su vida podría estar en riesgo por las acciones que adelante el régimen de Maduro.

A través de sus redes sociales, Machado agradeció el apoyo que ha recibido y el respaldo que se evidencia en este tipo de galardones. “Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad”, dijo.

“Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia”, añadió.