Esta fue la silla del avión que desafió la muerte: el único sobreviviente del vuelo Air India iba aquí sentado, ¿cuál es?

La silla de Ramesh tenía un amplio espacio en la parte de adelante, en lugar de más asientos, por lo que tenía más margen de escape. “Sospecho que, debido a la naturaleza del impacto, se encontraba en una zona resistente del avión, en el borde delantero del ala”, explicó el profesor John McDermid, catedrático de seguridad de Lloyd’s Register en la Universidad de York a The Guardian .

“No solo está el fuselaje, sino la estructura adicional del ala para protegerlo de la compresión del fuselaje”, añadió. “Es posible que el impacto aflojara la puerta y pudiera patearla y salir (...) La puerta exterior estaba justo enfrente de él, así que no tuvo que ir muy lejos”.

Ramesh contó con toda la suerte a su favor: Sobrevivió al letal impacto, no sufrió heridas graves y estaba muy cerca de una salida.

“Al día de hoy yo creo que es una experiencia difícil de manejar en muchos ámbitos. Estoy viva gracias a Dios, gracias a que no era mi momento, a que a lo mejor tengo que brindarles otro tipo de cosas a la gente que he conocido a lo largo de este tiempo”, dijo la mujer en entrevista del 2024, 29 años después del accidente. “Es la primera vez que hablo y lo hago para darle las gracias a la gente que todavía me recuerda”.