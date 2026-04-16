Estados Unidos anuncia diálogo entre “líderes” de Líbano e Israel, en medio de escalada de ataques militares

Estados Unidos se mostró optimista sobre las negociaciones con Irán y prosiguió sus esfuerzos de mediación entre Israel y Líbano, afirmando que sus “líderes” conversarán este jueves, una información corroborada por una ministra israelí pero que Beirut no confirmó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió el miércoles en su red Truth Social que Washington está “intentando dar un poco de espacio para respirar entre Israel y Líbano”.

“Hace mucho tiempo que los dos líderes no se hablan, unos 34 años. Será mañana (jueves). ¡Genial!”, anunció.

Mensaje emitido por Donald Trump en la red social Truth. Foto: Truth: RealDonaldTrump

Este anuncio se produce tras el encuentro el martes entre los embajadores de ambos países en Washington, en el contexto de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hezbolá.

Sin embargo, una fuente oficial libanesa negó estar al tanto de la conversación anunciada por Trump: “No estamos al tanto de un contacto previsto con la parte israelí y no se nos ha informado de ello por los canales oficiales”, declaró a la AFP.

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Por su parte, la ministra israelí de Innovación, Gila Gamliel, afirmó que el primer ministro Benjamin Netanyahu “hablará por primera vez” con el presidente libanés, Joseph Aoun, “tras tantos años de ruptura total del diálogo entre ambos países”.

“Cabe esperar que esta iniciativa conduzca finalmente a la prosperidad y al desarrollo de Líbano como Estado”, agregó en la radio militar israelí.

Un trabajador libanés de defensa civil observa cómo una excavadora opera en los escombros de un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en Beirut, Líbano, el jueves 9 de abril de 2026. Foto: AP

El presidente libanés reiteró en un comunicado la importancia de un alto el fuego, calificándolo del “punto de partida natural para las negociaciones directas entre ambos países”, sin confirmar su celebración.

Las fuerzas israelíes ocupan actualmente partes del sur de Líbano, y su gobierno se ha resistido a considerar cualquier cese al fuego hasta que Hezbolá sea desmantelado.

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“El desmantelamiento” de Hezbolá es el primer objetivo de las negociaciones entre Israel y Líbano, reafirmó el miércoles Netanyahu.

Hezbolá reivindicó el jueves varios ataques contra posiciones militares en el norte de Israel, y aseguró que lanzó drones a Hanita y los cuarteles de Liman.

La agencia de noticias oficial libanesa (ANI) afirmó que Israel llevó a cabo dos ataques en el sur de Líbano contra el puente de Qasmiyeh, el último puente que une la región de Tiro con la de Sidón, “destruyéndolo completamente”.

El humo se eleva desde el lugar del ataque aéreo israelí contra los suburbios del sur de Beirut. Foto: AFP

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Con información de AFP*