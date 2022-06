Estados Unidos compró 500 mil dosis más de la vacuna contra la viruela del mono

Ante el aumento de casos de viruela del mono en Estados Unidos, así como en el resto del mundo, la precaución del país norteamericano lo llevó a comprar 500 mil dosis extra de la vacuna contra la enfermedad, esto luego de que adquiriera unas 36 mil dosis, que se espera sean entregadas dentro de los próximos días.

Hasta el momento se ha informado que Estados Unidos ha registrado unos 45 casos, de los más de 1.300 que se han detectado en 30 países fuera de las zonas africanas en donde este virus es endémico. Parecería un poco alarmante la adquisición de Washington, dado que su compra sería la más grande que se haya presentado en medio de la coyuntura internacional, según estiman agencias internacionales.

Por su parte, Dawn O’Connell, el funcionario encargado de supervisar las reservas de vacunas del país, recalcó que las vacunas adquiridas llegarían a finales de este año. “Tenemos las vacunas y los tratamientos que necesitamos para hacer frente a la enfermedad”, aseveró para la AP, recalcando que la mayoría de dosis con las que cuenta el país pertenecen al laboratorio Bavarian Nordic.

Es de recalcar que a inicios de esta semana, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) anunciaron que elevan el nivel de alerta por la enfermedad, fijándolo en nivel 2 desde el pasado lunes.

En ese mismo sentido, autoridades sanitarias de Estados Unidos han entregado una serie de recomendaciones frente a la enfermedad, que se suman a las medidas básicas de bioseguridad referidas a evitar el contacto con personas contagiadas o con sospecha de contagio, limpiar superficies, lavado constante de manos, entre otras.

Así, la nueva recomendación de autoridades sanitarias de ese país es la implementación del tapabocas durante los viajes y desplazamientos en transporte público, una medida abolida desde que se mejoraron las cifras de contagios de la covid-19 en la región.

Según recogen los CDC, hasta el momento, esta enfermedad se ha expandido por varios países de Europa, América del Norte, América del Sur, África, Asia y Australia, lo que mantiene la lupa de las autoridades sanitarias de los diferentes países sobre esta enfermedad.

¿Viruela del mono se puede transmitir por el aire?

La viruela del mono, una enfermedad que se ha propagado por el mundo rápidamente, no suele ser mortal, pero puede causar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga.

Luego de presentar los síntomas anteriormente mencionados, aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y, finalmente, costras; estos suelen desaparecer al cabo de dos o tres semanas.

Andrea McCollum, experta de los CDC en viruela del mono, según informó The New York Times, manifestó que “la infección de la viruela del mono requiere un contacto sostenido realmente estrecho. Este no es un virus que se transmita a varios metros. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de enmarcar esto”.

“La viruela del mono se propaga entre las personas principalmente a través del contacto directo con llagas infecciosas, costras o fluidos corporales. También puede propagarse a través de las secreciones respiratorias durante el contacto prolongado cara a cara”, aseguró el CDC, dejando claro que es poco probable que esta infección se pueda adquirir por respirar el mismo aire que expulsa una persona con la enfermedad, ya que se necesita un contacto directo.