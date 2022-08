Estados Unidos: dos personas murieron en Florida tras comer ostras crudas

En la tarde de este miércoles 17 de agosto se conoció un extraño caso de dos personas que murieron tras comer ostras crudas en Fort Lauderdale y en Pensacola, ambas ciudades ubicadas en el estado de Florida, quienes fallecieron luego de contraer una infección bacteriana.

En este sentido, y de acuerdo con la información extraoficial, estas personas contrajeron una bacteria del género Vibrio, muy común en aguas saladas y caracterizada por causar diarrea acuosa, acompañada, generalmente, de fiebre, dolor abdominal, vómito y náuseas.

Aunque ambos casos fueron en diferentes locaciones, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) realizó las respectivas inspecciones sanitarias de los productos alimenticios en ambos restaurantes, con el fin de determinar si en las cocinas habría más comida con este tipo, o con otra, bacteria.

No obstante, la agencia federal que está bajo la dirección del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, determinó que este tipo de bacteria (Vibrio) no altera las condiciones físicas de la ostra, por lo que no huele, ni se ve ni sabe diferente de lo normal.

Por último, la entidad no encontró inconvenientes en las cocinas de los restaurantes y permitió que siguieran abiertos al público.

Por otra parte, el Departamento de Salud de Florida señaló que en lo corrido del año un total de 26 personas se han infectado con la bacteria, la cual genera vibriosis y causó la muerte de seis de ellas, tras comer mariscos crudos.

Dos cuerpos fueron hallados flotando en Islamorada, Florida

Este miércoles 17 de agosto, la Oficina del Sheriff del condado de Monroe dio a conocer que la Guardia Costera de Estados Unidos encontró flotando dos cuerpos de género masculino, cerca a Islamorada, en el estado de la Florida.

“Los detectives de la Oficina del Sheriff respondieron a la estación de la Guardia Costera de los Estados Unidos Islamorada, aproximadamente a la 1:25 p. m. del 12 de agosto de 2022, en relación con dos hombres no identificados ubicados en el agua por buenos samaritanos”, indicó la Oficina a través de su cuenta de Facebook.

Además, la agencia principal de la policía de Cayos de Florida, indicó que ambos cuerpos fueron localizados flotando a 1,5 millas de distancia del otro. Además, las autoridades confirmaron que se encontraban a unas 11 millas del arrecife Molasses.

La información presentada por la Oficina del Sheriff no da especificaciones de las personas encontradas, pero sí fueron llevados por la Guardia Costera para su respectiva investigación.

Cabe mencionar que la Guardia Costera en días anteriores anunció que suspendía la búsqueda de cinco inmigrantes cubanos, cerca de las costas de Florida, debido a que según ellos recorrieron 1.774 millas náuticas, sin encontrar nada. Sin embargo, un navegante local dio con el paradero de ocho cubanos, de los cuales seis fueron traslados a servicios de salud.

Finalmente, la Guardia Costera indicó que desde el 1.° de octubre de 2021 han interceptado más de 4.000 cubanos en el mar y se espera que en este 2022 se supere el número con más de 6.000 cubanos interceptados.