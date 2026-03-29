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Estados Unidos permitirá la entrada de buque ruso cargado de petróleo a Cuba

El New York Times reveló información sobre el petrolero que porta 730.000 barriles de crudo y llegaría a Matanzas.

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Redacción Mundo
29 de marzo de 2026, 7:54 p. m.
Trump había ordenado un "bloqueo total" de los buques petroleros sancionados.
Trump había ordenado un "bloqueo total" de los buques petroleros sancionados. Foto: Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla - UCG / Colaborador

Las autoridades de Estados Unidos permitirán la llegada de un buque petrolero ruso a la costa de Cuba, a donde podría arribar el próximo martes, 31 de marzo.

La entrada del buque rompe así el bloqueo que Washington ha mantenido sobre la isla, sumida en una marcada escasez energética ampliamente exhibida por los apagones que ha sufrido desde que la intervención militar de EE.UU. en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro interrumpiera el flujo de hidrocarburos de Caracas a La Habana.

La Guardia Costera de Estados Unidos ha autorizado la llegada a Cuba del petrolero ruso cargado de crudo Anatoli Kolodkin, que podría proporcionar un suministro vital de energía a la isla, tras meses de un efectivo bloqueo petrolero impuesto por la Administración Trump, según un funcionario estadounidense informado sobre el asunto y citado por el diario ‘The New York Times’.

Petrolero ruso estaría entrando a costas de Cuba
Petrolero ruso estaría entrando a costas de Cuba Foto: Getty Images

La menor de las ramas de las Fuerzas Armadas cuenta con dos patrulleras en la región que podrían haber intentado interceptar el petrolero ruso, pero Washington no ha ordenado actuar a estas embarcaciones y, a domingo por la tarde la Guardia Costera planeaba permitir que el buque llegara a Cuba, según el responsable citado, que ha hablado bajo condición de anonimato.

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El petrolero de 250 metros de eslora y propiedad del Gobierno ruso se encontraba a pocas millas de las aguas territoriales cubanas el domingo por la noche, según el proveedor de datos de tráfico marítimo MarineTraffic.

Rusia desafía a Estados Unidos: buque petrolero sancionado se dirige a Cuba en plena escalada de tensiones

Con la velocidad de 12 nudos con la que navegaba en la última información recogida por el sitio web, el buque podría llegar con sus cerca de 730.000 barriles de crudo a Matanzas, Cuba, el martes por la mañana.

De cumplirse, la decisión de las autoridades de Estados Unidos supondría una inusual concesión sobre el endurecido bloqueo de la isla, en el marco del cual Washington ha llegado a amenazar con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba.

Funcionarios estadounidenses restaron peligrosidad a la visita, pero dijeron que seguirían de cerca cada uno de los movimientos de las naves militares rusas.
La gente observa cómo la fragata Almirante Gorshkov de la Armada rusa llega al puerto de La Habana, Cuba, el miércoles 12 de junio de 2024. Las autoridades cubanas y rusas permitieron el acceso de los ciudadanos a esta nave insignia que llegó acompañada del submarino de propulsión nuclear “Kazan” y dos buques logísticas, el petrolero “Pashin” y el remolcador de salvamento “Nikolai Chiker”. (AP Foto/Ariel Ley) Foto: AP

La crisis ocasionada en el país caribeño por el bloqueo estadounidense ha incluido una aguda emergencia energética que ha impactado en un amplio abanico de industrias y servicios.

En ese contexto, la ONU presentó, el pasado miércoles, un Plan de Acción Ampliado para ayudar a la isla a hacer frente a la escasez energética que la sacude y los subsiguientes daños que la misma genera en sectores como el de la salud.

Por otro lado, el plan da continuidad a la respuesta a los estragos aún vigentes del huracán ‘Melissa’, que dejó cuantiosos destrozos el pasado mes de octubre, especialmente en la zona oriental del país.

Con información de Europa Press*