Estados Unidos suspendió 26 vuelos de aerolíneas chinas en su territorio

El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de 26 vuelos de aerolíneas chinas como parte de la disputa que tienen las dos naciones por los controles contra el coronavirus impuestos inicialmente por Beijing.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, Beijing violó un acuerdo de transporte aéreo y trató de forma injusta a las aerolíneas argumentando que un sistema les obliga a suspender los vuelos si alguno de sus pasajeros da positivo para Covid-19.

Esta restricción afectó a muchos viajeros que irían desde China a Estados Unidos, por lo que el país norteamericano optó por suspender los vuelos desde su nación hasta el país asiático.

Según informa el medio La Tercera, se cancelaron siete vuelos de Air China Ltd que viajaban desde Nueva York hasta Beijing, así como otros 19 con origen en Los Angeles operados por Air China, China Eastern Airlines Ltd., China Southern Airlines Ltd. y Xiamen Airlines Ltd.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos aseguró que fue el número de vuelos que tuvieron que ser suspendidos por culpa de la política de Beijing a afectando a las aerolíneas United Airlines, American Airlines y Delta Airlines.

Vale la pena recordar que la suspensión de los vuelos se dio en medio de la cuestionada política “cero covid” impuesta en China que afectó el transporte, el comercio y otros aspectos, así como el ingreso de extranjeros al país.

Más de 80.000 turistas quedaron bloqueados en una isla china tras brote de coronavirus

Más de 80.000 turistas están bloqueados en la isla de Hainan, en el sur de China, después de que las autoridades cancelaran todos los vuelos y trenes por un brote de Covid-19.

Cerca de 500 casos de Covid-19 fueron contabilizados este domingo en el balneario de Sanya, que tiene más de un millón de habitantes, en la isla de Hainan, conocida como el “Hawái chino”.

Todos los vuelos desde Sanya, un lugar muy popular entre los surfistas, se cancelaron este fin de semana, y se suspendió la venta de billetes de tren.

Para poder salir de la isla, los turistas deberán presentar cinco pruebas de Covid-19 realizadas en un período de siete días, indicaron las autoridades.

Los hoteles de la ciudad deberán ofrecer a los clientes una reducción del 50 % hasta que se levanten las restricciones, señaló un funcionario.

China es la única de las principales economías del mundo que sigue manteniendo una estrategia de “cero covid”, con estrictos confinamientos y largas cuarentenas.

Uno de cada ocho pacientes sufre síntomas prolongados de covid, según estudio

Una de cada ocho personas contagiadas con el coronavirus desarrolla al menos un síntoma de Covid-19 de larga duración, reveló el jueves un de los estudios más amplios que se han hecho sobre la enfermedad.

Con más de 500 millones de casos del coronavirus registrados en el mundo desde el inicio de la pandemia, ha surgido la preocupación por los síntomas duraderos en personas con la covid de larga duración.

Pero pocos estudios habían hecho la comparación entre personas con Covid prolongado y quienes no han sido infectados.

Un nuevo estudio publicado por The Lancet consultó a más de 76.400 adultos en Países Bajos a completar un cuestionario en línea sobre 23 síntomas típicos del covid prolongado.

Entre marzo de 2020 y agosto de 2021, cada participante completó el cuestionario 24 veces.

En ese período, más de 4.200, o 5,5 %, reportó haberse contagiado de Covid-19.

De ellos, más de 21 % tenía al menos uno o varios síntomas severamente aumentados tres o cinco meses después del contagio.