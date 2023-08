“Estamos súper angustiados”: la desesperante conversación de una amiga del médico Edwin Arrieta con Daniel Sancho

Debido a que Edwin no contestaba los mensajes, sus amigos y familiares comenzaron a preocuparse, pues no era normal en el cirujano desconectarse. Es allí cuando la hermana le pide a Vivi que se comunique con Daniel Sancho.

La mejor amiga de Edwin le dijo: “ve a Ko Pha Ngan Police Station , que me dicen que él está ahí. ¿Me avisas cuando vayas?”.

Sancho en ese momento fue a la Policía, donde lo interrogaron y pasó a ser el principal sospechoso de la desaparición. En ese momento Vivi no obtuvo más respuestas de Sancho, sino hasta el día siguiente.

En el intercambio de mensajes Sancho le dijo a Vivi que tenía miedo. La mujer, entretanto, le preguntó a Daniel Sancho por las maletas de Edwin, pero no obtuvo respuestas claras. “Nos fuimos de una para la fiesta, no sé. No nos quedamos en el mismo hotel”, dijo el español.